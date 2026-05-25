早起通勤旅客哀號...高鐵道岔訊號異常 車次誤點20分鐘

高鐵今天傳出延誤情況，不少早起通勤民眾指出，第一次遇到高鐵誤點。高鐵公司今早表示，由於苗栗路段發生道岔訊號異常，經高鐵公司派人維修，目前該路段採單線雙向方式運行，各車次約有20分鐘以上延誤。

高鐵今早傳出延誤情況，不少通勤民眾於社群發文表示，今早搭車要北上趕早八，未料資訊看板顯示，連續2班次都延誤19至29分鐘，「搭3年高鐵去上學，第一次遇到誤點」，還有民眾笑說，異常高鐵慢速到可以「（皮克敏）種花」。

有民眾指出，上午在高鐵新竹站搭往台北的車，廣播指出號誌異常，上午6時37分的車7時09才來，延誤30分鐘，因為班次延誤，兩個車次自由座旅客塞爆候車區，高鐵開放除商務車廂外，全班次提供自由座旅客站立。等到太陽都出來了，有人可能曬了超過30分鐘，且擔心上班遲到，相當無奈。

對此，高鐵公司說明，台灣高鐵今（25）日凌晨進行營運前準備作業時，苗栗路段發生道岔訊號異常，經高鐵公司派人維修，目前該路段採單線雙向方式運行。

高鐵公司表示，此事件目前造成各車次約有20分鐘以上延誤，高鐵公司將儘速排除障礙，恢復雙向運行，造成旅客不便，台灣高鐵公司深致歉意。

高鐵苗栗路段發生道岔訊號異常，目前該路段採單線雙向方式運行，各車次約有20分鐘以上延誤。圖／讀者提供