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我們都是「熱暑人」！ 刮痧、芒果和體感溫度走進中美館跨國藝術大展

聯合報／ 記者陳宛茜／台中即時報導
巴拿馬藝術家唐娜・康隆 & 喬納森・哈克運用日常物件、啤酒瓶與各式瓶罐，演奏一段耳熟能詳的旋律：美國國歌。記者陳宛茜／攝影
巴拿馬藝術家唐娜・康隆 & 喬納森・哈克運用日常物件、啤酒瓶與各式瓶罐，演奏一段耳熟能詳的旋律：美國國歌。記者陳宛茜／攝影

在台灣，芒果被稱為「夏日水果之王」。而在巴拿馬，人們常會聽見芒果落在鋅製屋頂上的聲響，是熱帶生活的日常節奏。台中市立美術館(中美館)此刻正展出的巴拿馬錄像作品「熱帶鋅鳴曲」，影片中一顆芒果滾過屋頂，在碰撞、滑動與轉向之間即興變化，最後一群芒果滾滾而下，畫面和聲音開啟了一段充滿趣味的熱帶水果之旅。

盛暑即將到來。而盛暑不只是氣溫與季節，更與文化和地緣政治密切相關。中美館甫開展的藝術大展「熱暑人：熱／暑的文化與當代藝術」由台灣、菲律賓及巴拿馬策展團隊聯手，匯聚16國、33組藝術家，聚焦熱帶氣候對人類生活與身體感受的影響。

「熱暑人」邀集策展人高森信男、國立菲律賓大學瓦爾加斯美術館館長泰莎．瑪莉亞．奎松（Tessa Maria Guazon)、巴拿馬當代藝術館總策展人胡安．卡內拉（Juan Canela）及蔡淑清共同策劃。未來將於台、菲、巴三個熱帶氣候國家巡迴，並以台中作為跨國巡迴展首站，

高森信男指出，對於身處於熱帶及亞熱帶交界處的台灣島民而言，「熱」不僅是一組抽象的形容詞。這個以「熱」為出發的體感經驗，是否可能成為另一種台灣與世界交換生活記憶的對話空間？與台灣在文化上差異頗大的東南亞、西非、南歐、東南歐及中美洲、加勒比海等「炎熱地域」，在類似的氣候條件下如何開展迥異的當代藝術題材及表現？這些都是「熱暑人」想要探討的題材。

刮痧是台灣常見的消暑民俗療法。當代水墨畫家蔡宗祐以人物的背影作為主題，在其背上展現出包括拔罐、刮痧及針灸等傳統民俗療法。透過這些「背部圖騰」，觀眾似乎也回憶起過去的中暑經驗以及各種消暑的民間智慧。

草藥煎煮則是哥斯大黎加的消暑祕方。藝術家薇若妮卡．納瓦斯的作品「自然的治癒力量」，將草藥煎煮視為透過「熱」從土地中提取出記憶、關懷與知識的方式，同時引領觀眾進入一場人與自然共存的療癒過程。

藝術家劉致宏曾於2025年於日本各地進行研究在地解熱偏方，以及養蠶業的散熱技術。此次展出的委託創作作品「熱夢」，結合了雕塑裝置及繪畫。裝置雕塑乍看神似消暑的浴室毛巾架，畫作則是他運用台灣在地解熱偏方藥草調製的顏料所描繪的島嶼風景畫，畫中也紀錄了創作者自身的中暑記憶。林怡君的「燃燒的石頭：熱檔案」則透過暖氣與色光營造沉浸式熱感體驗，探討熱能如何引發身體變化，引領觀眾親歷一趟「熱」的旅程。

藝術家劉致宏作品「熱夢」，運用台灣在地解熱偏方藥草調製的顏料，描繪藝術家中暑的記憶。記者陳宛茜／攝影
藝術家劉致宏作品「熱夢」，運用台灣在地解熱偏方藥草調製的顏料，描繪藝術家中暑的記憶。記者陳宛茜／攝影

哥斯大黎加藝術家薇若妮卡．納瓦斯的作品「自然的治癒力量」，將草藥煎煮視為透過「熱」從土地中提取出記憶、關懷與知識的方式；透過與空間對話的裝置形式，引領觀眾進入一場人與自然共存的療癒過程。記者陳宛茜／攝影
哥斯大黎加藝術家薇若妮卡．納瓦斯的作品「自然的治癒力量」，將草藥煎煮視為透過「熱」從土地中提取出記憶、關懷與知識的方式；透過與空間對話的裝置形式，引領觀眾進入一場人與自然共存的療癒過程。記者陳宛茜／攝影

中美館藝術大展「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」由台灣、菲律賓及巴拿馬策展團隊聯手，匯聚16國、33組藝術家，聚焦熱帶氣候對人類生活與身體感受的影響。記者陳宛茜／攝影
中美館藝術大展「熱暑人－熱／暑的文化與當代藝術」由台灣、菲律賓及巴拿馬策展團隊聯手，匯聚16國、33組藝術家，聚焦熱帶氣候對人類生活與身體感受的影響。記者陳宛茜／攝影

刮痧是台灣常見的消暑民俗療法。當代水墨畫家蔡宗祐以人物的背影作為主題，在其背上展現出包括拔罐、刮痧及針灸等傳統民俗療法。透過這些「背部圖騰」，觀眾似乎也回憶起過去的中暑經驗以及各種消暑的民間智慧。記者陳宛茜／攝影
刮痧是台灣常見的消暑民俗療法。當代水墨畫家蔡宗祐以人物的背影作為主題，在其背上展現出包括拔罐、刮痧及針灸等傳統民俗療法。透過這些「背部圖騰」，觀眾似乎也回憶起過去的中暑經驗以及各種消暑的民間智慧。記者陳宛茜／攝影

藝術家劉致宏作品「熱夢」的裝置雕塑乍看神似消暑的浴室毛巾架。記者陳宛茜／攝影
藝術家劉致宏作品「熱夢」的裝置雕塑乍看神似消暑的浴室毛巾架。記者陳宛茜／攝影

芒果 巴拿馬 菲律賓

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