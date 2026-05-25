聽新聞
0:00 / 0:00

電動車室內起火產生大量毒煙高熱 消防員噩夢

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導

電動車如在地下停車場冒出火煙，這可是消防隊員的噩夢，因燃燒產生的毒氣與高熱難以消散，處理難度更是加倍。內政部消防署提醒，車主千萬不要拿滅火器滅火，首先關閉車輛電源，迅速遠離車體，走到上風處避難，把握時效立刻撥打一一九，明確通報「電動車火警」。

消防署指出，分析各縣市消防局處理電動車火警的報告，非因交通事故撞擊而「自燃」的火源幾乎都指向鋰離子電池組，常見起火誘因包含電池內部短路（熱失控）或不當充電行為，如長時間過度充電、使用非原廠充電設備、使用轉接頭或延長線導致電流過大使電池過熱等。

為何電動車火警難以撲滅？主因在於電動車「自備氧氣」，無法單靠窒息法熄滅，且「極易復燃」，只能長時間、用驚人水量持續降溫，等電池燒完。由於鋰電池燃燒是一種劇烈化學反應，自行分解出氧氣，即便沒有外界氧氣供應仍能繼續悶燒，採取隔絕空氣的傳統滅火方法完全無效。

為此，只能採取防守性策略，適當建立有效通風環境，再者需用十幾萬公升的水量（撲滅燃油車的數十倍）持續澆水降溫，局限火勢，在可控制的狀況下讓它持續燃燒，等待電池化學反應完全結束，能量耗盡自行熄滅。最棘手的是，即使表面已無火星，若電池內部核心溫度沒降，仍可能再度復燃，所以必須派員觀察警戒。

如果電動車在地下停車場出現火警，情況更為棘手，消防署表示，地下停車場屬於半密閉空間，電池燃燒時所產生的毒氣與高熱難以消散，再者，消防員以水柱滅火，必須承受觸電風險。因擔心死灰復燃，車體降溫後，應拖吊至地面戶外，持續灑水。

電動車 消防員 失控

延伸閱讀

東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

濃煙竄天！國道一號岡山路段火燒車 高公局外包貨車竄火舌

南加化學槽 過熱排蒸氣 消防局長：近年最棘手化學物質外洩

史泰登島造船廠火警2度爆炸 1死36傷 民眾目擊「巨大衝擊波」

相關新聞

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

周四前天氣穩定、高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起受到鋒面影響，各地降雨機率增；另外，目前菲律賓東方海面有利於熱帶擾動發展，預計周四生成熱帶性低氣壓，周六前後形成颱風。

台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

台北車站商場日前重新招標，由百貨龍頭新光三越以一分之差險勝目前的經營者微風集團，拿下未來23年經營權，微風對於評選結果並不認同而提出異議，但台鐵仍堅持過程合法。對此，微風則表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

台鐵砸8400萬！第一線運務人員換新制服 全新樣式曝光

台鐵第一線運務人員制服每4年換發1次，目前正在進行115至118年運務制服採購案，台鐵公司今表示，公司將耗資8400萬元煥發新制服，樣式及顏色大致維持以前樣式，冬夏長褲布料增加彈性纖維等，並重新設計帽子讓穿戴者更好看，預計今年底開始發放。

高雄又見老鼠吃「自助餐」 深夜啃食新鮮豬頭大快朵頤

鼠患問題引發各界關注，高雄鳳山一處市場上月被民眾拍下凌晨時分多隻肥碩老鼠爭相啃食生豬肉畫面，今晨又有民眾發文爆料燕巢區某市場一家生肉舖也有類似情況，同樣是體型不小的老鼠出沒，趁營業前大搖大擺、無所顧忌大啃豬頭，衛生條件堪慮。

醫院消防有疑慮 禁電動車進室內停車場

電動車普及，但愈來愈多醫院因考量自身為高風險場域，未在地下停車場設置充電樁，移往戶外平面區域設樁，但此舉違反交通部「百分之二停車位需設充電樁」規定，某醫學中心高層表示，如政府強制規定醫院地下停車場需設充電樁，那醫院也只能照辦。

禁入醫院地下停車場 電動車主批「跟趨勢脫節」

電動車市場快速成長，但許多醫院地下停車場卻未設置電動樁，甚至禁止電動車入內，引發不少車主反彈。就有車主抱怨，若以「電動車可能起火」為由，禁止停放於地下停車場，這不僅不合理，也與未來交通趨勢脫節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。