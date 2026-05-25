電動車室內起火產生大量毒煙高熱 消防員噩夢

電動車如在地下停車場冒出火煙，這可是消防隊員的噩夢，因燃燒產生的毒氣與高熱難以消散，處理難度更是加倍。內政部消防署提醒，車主千萬不要拿滅火器滅火，首先關閉車輛電源，迅速遠離車體，走到上風處避難，把握時效立刻撥打一一九，明確通報「電動車火警」。

消防署指出，分析各縣市消防局處理電動車火警的報告，非因交通事故撞擊而「自燃」的火源幾乎都指向鋰離子電池組，常見起火誘因包含電池內部短路（熱失控）或不當充電行為，如長時間過度充電、使用非原廠充電設備、使用轉接頭或延長線導致電流過大使電池過熱等。

為何電動車火警難以撲滅？主因在於電動車「自備氧氣」，無法單靠窒息法熄滅，且「極易復燃」，只能長時間、用驚人水量持續降溫，等電池燒完。由於鋰電池燃燒是一種劇烈化學反應，自行分解出氧氣，即便沒有外界氧氣供應仍能繼續悶燒，採取隔絕空氣的傳統滅火方法完全無效。

為此，只能採取防守性策略，適當建立有效通風環境，再者需用十幾萬公升的水量（撲滅燃油車的數十倍）持續澆水降溫，局限火勢，在可控制的狀況下讓它持續燃燒，等待電池化學反應完全結束，能量耗盡自行熄滅。最棘手的是，即使表面已無火星，若電池內部核心溫度沒降，仍可能再度復燃，所以必須派員觀察警戒。

如果電動車在地下停車場出現火警，情況更為棘手，消防署表示，地下停車場屬於半密閉空間，電池燃燒時所產生的毒氣與高熱難以消散，再者，消防員以水柱滅火，必須承受觸電風險。因擔心死灰復燃，車體降溫後，應拖吊至地面戶外，持續灑水。