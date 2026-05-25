聽新聞
0:00 / 0:00

有行旅／搭豪華河輪 沿著萊茵河遊歐

聯合報／ 本報訊

萊茵河不僅是一條河，更是一條貫穿文明與藝術的軸線。有行旅安排搭乘四大河輪品牌之一的阿瑪迪斯河輪，全船僅有十二間陽台套房，從荷蘭阿姆斯特丹經德國法國瑞士巴塞爾，途中經過荷蘭愛塞湖，大教堂之城科隆，沿著蜿蜒的莫瑟爾河繞道而行，接著來到充滿神話色彩的萊茵中部山谷，以及德國最古老的城市之一施派爾，法國阿爾薩斯首府史特拉斯堡，最後抵達法、德、瑞三國交界處的巴塞爾。河輪的起點與終點，安排荷瑞頂奢飯店，摘下萊茵河最閃亮珍珠。

有行旅「歐洲最美水道˙愛戀萊茵河」十四天十一夜，十月二日至十月十五日。報名請洽：02-8643-3517、8643-3905，或請瀏覽有行旅官網。有行旅旅行社，交觀甲字第七七八五號。

德國 法國 瑞士 歐洲

延伸閱讀

林一平／老鼠、貓咪與AI的城市哲學

鳳凰旅遊夏折扣強勢登場！長程線最高現折萬元

餐桌上的政治學／法國鵝肝來自匈牙利？從法餐經典看歐盟內部矛盾

當代指揮名家尼爾森斯抵台 台北台南響徹萊比錫之音

相關新聞

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

周四前天氣穩定、高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起受到鋒面影響，各地降雨機率增；另外，目前菲律賓東方海面有利於熱帶擾動發展，預計周四生成熱帶性低氣壓，周六前後形成颱風。

台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

台北車站商場日前重新招標，由百貨龍頭新光三越以一分之差險勝目前的經營者微風集團，拿下未來23年經營權，微風對於評選結果並不認同而提出異議，但台鐵仍堅持過程合法。對此，微風則表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

台鐵砸8400萬！第一線運務人員換新制服 全新樣式曝光

台鐵第一線運務人員制服每4年換發1次，目前正在進行115至118年運務制服採購案，台鐵公司今表示，公司將耗資8400萬元煥發新制服，樣式及顏色大致維持以前樣式，冬夏長褲布料增加彈性纖維等，並重新設計帽子讓穿戴者更好看，預計今年底開始發放。

高雄又見老鼠吃「自助餐」 深夜啃食新鮮豬頭大快朵頤

鼠患問題引發各界關注，高雄鳳山一處市場上月被民眾拍下凌晨時分多隻肥碩老鼠爭相啃食生豬肉畫面，今晨又有民眾發文爆料燕巢區某市場一家生肉舖也有類似情況，同樣是體型不小的老鼠出沒，趁營業前大搖大擺、無所顧忌大啃豬頭，衛生條件堪慮。

台鐵回應北車商場爭議 微風不服：將向財部申訴

台鐵車站商場招標案最終由新光三越一分之差拿下未來廿三年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，並於五月四日提出異議，台鐵公司需於廿天內回應，昨天為最後一天，台鐵公司表示，依規定程序，昨下午回覆微風公司結果。微風表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

電動車室內起火產生大量毒煙高熱 消防員噩夢

電動車如在地下停車場冒出火煙，這可是消防隊員的噩夢，因燃燒產生的毒氣與高熱難以消散，處理難度更是加倍。內政部消防署提醒，車主千萬不要拿滅火器滅火，首先關閉車輛電源，迅速遠離車體，走到上風處避難，把握時效立刻撥打一一九，明確通報「電動車火警」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。