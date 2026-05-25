台鐵回應北車商場爭議 微風不服：將向財部申訴

台鐵車站商場招標案最終由新光三越一分之差拿下未來廿三年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，並於五月四日提出異議，台鐵公司需於廿天內回應，昨天為最後一天，台鐵公司表示，依規定程序，昨下午回覆微風公司結果。微風表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

台鐵四月廿八日公布第三次甄審委員會結果，新光三越以一分之差險勝微風、環球購物中心。現行經營者微風集團因投標名單、評選結果提前外洩、評委違法利益迴避之虞等爭議，而不服結果，五月四日提出異議，依規定台鐵需於五月廿四日前回覆。

昨天是最後一天回覆日，針對台鐵車站商場招標案回覆一事，台鐵公司表示，相關作業尚在處理中，本公司將依規定程序於昨下午回覆微風公司。

台鐵董事長鄭光遠四月底表示，台鐵啟動內部調查，結果兩周內出爐，廠商提異議後廿天將回覆，依照促參法規定，本案不能因為抗議而停止程序，因此五月將依法與新光三越簽約、七月交接。

法界人士指出，微風可在卅天內向財政部提出申訴，委請申訴委員會審查；若微風仍不接受其審查結果，需在兩個月內提出行政訴訟。

微風表示，台鐵未就程序公正性、評選資訊外流、委員利益衝突及迴避等重大事由，進行充分之實體審查與正確適用法令，對這次處理結果無法認同，將依法於期限內向財政部促參申訴審議委員會提出正式申訴，持續捍衛程序公平性及自身合法權益。

微風質疑，評審委員范雪梅應利益迴避卻未迴避，其評分應不被計入，已至台北地檢署遞狀對范雪梅提告涉犯圖利及背信。據了解，北檢已收案，簽分他字案調查。