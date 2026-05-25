禁入醫院地下停車場 電動車主批「跟趨勢脫節」

電動車市場快速成長，但許多醫院地下停車場卻未設置電動樁，甚至禁止電動車入內，引發不少車主反彈。就有車主抱怨，若以「電動車可能起火」為由，禁止停放於地下停車場，這不僅不合理，也與未來交通趨勢脫節。

一名電動車主表示，最初只是抱持嘗試心態，但實際開了電動車後，「現在已經回不去了」，目前家中共有三台電動車，連長輩也改開電車。電動車最大優點為安靜、舒適、維修頻率低，再者，因為不用加油，少了很多傳統燃油車的定期保養，也不用支付機油、皮帶等機械零件等維修費用。

「自動駕駛與智慧停車功能，吸引了家庭客與長輩。」張姓車主分享，家中長輩改開電動車後，對於輔助駕駛功能相當有感，例如停車位很窄時，車子自動移出，上下車方便很多。

對於醫院因擔憂鋰電池火災風險，研議限制電動車進入地下停車場，甚至禁止停放。張姓車主表示，這個做法本身就有問題，他難以接受，自己陪同孩子或老人家就醫時，怎可能在外面找車位再進醫院。

他也表示，電動車將逐漸成為主流交通工具，不可因少數事故案例，全面否定整體產業與使用需求。

一名五十多歲的電動車主表示，自己每個月陪著母親回診，對於部分醫院祭出的禁停令，這對患者及家屬來說，相當不便及擾民。與其禁止不如妥善管理，按照目前比例規畫車位，規畫電動車停車區，並在周遭設置防火隔離毯，一旦發生火災，即可將傷害降至最低。