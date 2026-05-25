聽新聞
0:00 / 0:00

禁入醫院地下停車場 電動車主批「跟趨勢脫節」

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

電動車市場快速成長，但許多醫院地下停車場卻未設置電動樁，甚至禁止電動車入內，引發不少車主反彈。就有車主抱怨，若以「電動車可能起火」為由，禁止停放於地下停車場，這不僅不合理，也與未來交通趨勢脫節。

一名電動車主表示，最初只是抱持嘗試心態，但實際開了電動車後，「現在已經回不去了」，目前家中共有三台電動車，連長輩也改開電車。電動車最大優點為安靜、舒適、維修頻率低，再者，因為不用加油，少了很多傳統燃油車的定期保養，也不用支付機油、皮帶等機械零件等維修費用。

「自動駕駛與智慧停車功能，吸引了家庭客與長輩。」張姓車主分享，家中長輩改開電動車後，對於輔助駕駛功能相當有感，例如停車位很窄時，車子自動移出，上下車方便很多。

對於醫院因擔憂鋰電池火災風險，研議限制電動車進入地下停車場，甚至禁止停放。張姓車主表示，這個做法本身就有問題，他難以接受，自己陪同孩子或老人家就醫時，怎可能在外面找車位再進醫院。

他也表示，電動車將逐漸成為主流交通工具，不可因少數事故案例，全面否定整體產業與使用需求。

一名五十多歲的電動車主表示，自己每個月陪著母親回診，對於部分醫院祭出的禁停令，這對患者及家屬來說，相當不便及擾民。與其禁止不如妥善管理，按照目前比例規畫車位，規畫電動車停車區，並在周遭設置防火隔離毯，一旦發生火災，即可將傷害降至最低。

電動車

延伸閱讀

人生哪階段適合買車？車商真心勸「別買」：有這些閒錢再考慮

訪陸效應…特斯拉監督版自駕 在中國上線

馬斯克隨川普訪問效應 特斯拉監督版自駕在陸落地

加強研究大陸電動車 南韓現代汽車購入極氪009

相關新聞

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

周四前天氣穩定、高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起受到鋒面影響，各地降雨機率增；另外，目前菲律賓東方海面有利於熱帶擾動發展，預計周四生成熱帶性低氣壓，周六前後形成颱風。

台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

台北車站商場日前重新招標，由百貨龍頭新光三越以一分之差險勝目前的經營者微風集團，拿下未來23年經營權，微風對於評選結果並不認同而提出異議，但台鐵仍堅持過程合法。對此，微風則表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

台鐵砸8400萬！第一線運務人員換新制服 全新樣式曝光

台鐵第一線運務人員制服每4年換發1次，目前正在進行115至118年運務制服採購案，台鐵公司今表示，公司將耗資8400萬元煥發新制服，樣式及顏色大致維持以前樣式，冬夏長褲布料增加彈性纖維等，並重新設計帽子讓穿戴者更好看，預計今年底開始發放。

高雄又見老鼠吃「自助餐」 深夜啃食新鮮豬頭大快朵頤

鼠患問題引發各界關注，高雄鳳山一處市場上月被民眾拍下凌晨時分多隻肥碩老鼠爭相啃食生豬肉畫面，今晨又有民眾發文爆料燕巢區某市場一家生肉舖也有類似情況，同樣是體型不小的老鼠出沒，趁營業前大搖大擺、無所顧忌大啃豬頭，衛生條件堪慮。

醫院消防有疑慮 禁電動車進室內停車場

電動車普及，但愈來愈多醫院因考量自身為高風險場域，未在地下停車場設置充電樁，移往戶外平面區域設樁，但此舉違反交通部「百分之二停車位需設充電樁」規定，某醫學中心高層表示，如政府強制規定醫院地下停車場需設充電樁，那醫院也只能照辦。

禁入醫院地下停車場 電動車主批「跟趨勢脫節」

電動車市場快速成長，但許多醫院地下停車場卻未設置電動樁，甚至禁止電動車入內，引發不少車主反彈。就有車主抱怨，若以「電動車可能起火」為由，禁止停放於地下停車場，這不僅不合理，也與未來交通趨勢脫節。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。