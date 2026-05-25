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醫院消防有疑慮 禁電動車進室內停車場

聯合報／ 記者廖靜清胡瑞玲郭韋綺黃于凡林佳彣沈能元／綜合報導
不少醫院考量自身為高風險場域，未在地下停車場設置充電樁，圖為大林慈濟醫院地下停車場貼有公告，禁止電動車進入。圖／讀者提供
不少醫院考量自身為高風險場域，未在地下停車場設置充電樁，圖為大林慈濟醫院地下停車場貼有公告，禁止電動車進入。圖／讀者提供

電動車普及，但愈來愈多醫院因考量自身為高風險場域，未在地下停車場設置充電樁，移往戶外平面區域設樁，但此舉違反交通部「百分之二停車位需設充電樁」規定，某醫學中心高層表示，如政府強制規定醫院地下停車場需設充電樁，那醫院也只能照辦。

北榮控風險 僅設停車塔頂樓

北榮院長陳威明表示，中正樓屬較早期建築，樓體規模大、人流密集，「一旦發生意外，影響的人會非常多」，在安全考量下，院方迄今仍未於地下停車場設置充電設備；至於停車塔的充電樁，則規畫設於頂樓，同樣基於風險控管考量。

國泰醫院地下停車場也未設置充電樁，甚至要求醫師不得將電動車開進停車場，院長簡志誠表示，主要是安全顧慮，電動車一旦起火，溫度破千度，還可能引爆旁邊的汽車油箱，「醫院不能冒險」；他曾向衛福部長石崇良提出醫院設置充電樁的風險，部長也同意國泰的作法。

高雄市立聯合醫院前年起即公告醫院地下室停車場禁止停放電動車，電動車只能停戶外停車場，院方表示，國內外電動汽車火災事故頻傳，考量醫院為獨棟建物，火警發生時僅能垂直疏散或就地待援，若地下室發生火警且火勢無法迅速撲滅，濃煙上竄將使人員疏散更加困難。

嘉義縣大林慈濟醫院採取勸導方式，於地下室停車入口處設置告示牌，希望電動車勿停放地下室。

大林院方表示，鑑於電動車失火不易撲滅，若地下室發生此類火災，將直接影響樓上病房住院病患避難安全，基於醫院消防與公共安全最高考量，希望患者及家屬配合規定。

台大、長庚 均設在戶外露天

台大醫院醫務秘書陳彥元表示，該院十個電動車充電車格設於西址景福停車場，屬於戶外露天，符合設置要求，通過台北市停車管理工程處查核確認。至於兒童醫療大樓、東址訪客停車場等院區內部停車場，並無充電車位。

林口長庚強調，「病人安全、醫療安全優先」，該院院區正規畫十七席電動車充電車位，已依交通主管機關規範辦理相關核可程序，均設置於戶外平面停車區，林口與高雄院區皆是如此。

新光有3格 備好防火毯演練

礙於法規，新光醫院舊大樓地下停車場設置了三個充電樁，為了降低風險，除了準備防火毯，並定期消防演練。但醫院屬於火災高風險場所，為此，即將於年底完工的新大樓，地下停車場則未設置充電樁。

台北市立聯合醫院表示，各院區地下員工停車場目前均未設電動車充電樁，主因為院區建築多已逾卅年，原有用電迴路設計並非以充電樁設備需求為規畫基礎，現階段僅開放員工電動車停放，但不能充電。至於醫院戶外委外停車場，均已依相關規定設置電動車專用車位及充電樁設備，應可滿足民眾及院內同仁的充電需求。

大部分醫院地下停車場違反現有「百分之二停車位設置電動車充電樁」規定，對此，交通部並未正面回應，只重申相關設置標準。

某醫院高層表示，如果政府強制規定醫院地下停車場需符合電動車相關設置標準，那醫院也只能依法行事，但就近幾年稽查情況來看，應不會要求醫院比照辦理，因為誰都擔不起電動車爆炸起火風險。

停車場 電動車 充電樁

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