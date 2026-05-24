呼吸道融合病毒長效抗體 健保審查待廠商送件

健保給付早產兒RSV單株抗體保護力約1個月，近年長效型產品可達半年，是否納給付健保，待廠商送件；醫師提醒1歲以下屬高風險族群，可評估孕婦自費接種疫苗或孩子施打單株抗體。

台灣全年都有呼吸道融合病毒（RSV）疫情，感染嬰幼兒約1/3可能需住院。RSV重症高危險族群為1歲以下嬰兒、早產兒、先天性心臟病或呼吸道異常幼兒，預防感染的長效型單株抗體2024年正式上市，美國通過許可證，新生兒一出生施打，保護力可達半年。

健保署過去僅給付未滿33週早產兒，保護力約1個月的傳統RSV單株抗體，每月施打1劑，健保給付6劑；去年6月1日起，進一步擴大至未滿36週（滿35週加6天）早產兒，也可以每個月施打1劑，健保給付3劑，估每年8600名早產兒受惠，健保年支出約新台幣4億到5億元，家長最多省6萬元。

健保署今天晚間以文字向中央社記者說明，RSV長效單株抗體曾於113年6月進行平行審查送審，這項藥品已於113年9月正式取得藥品許可證，但迄今廠商未正式送件，倘後續廠商正式送件至健保署，將依行政程序辦理。

台中榮總兒童醫學中心一般兒科主任徐仲庭提醒，RSV是嬰幼兒常見感冒病原體，看似「只是感冒」，對1歲以下寶寶卻藏有健康危機，1歲以下嬰兒因氣道較狹窄、口鼻分泌物多、咳痰能力差，病情可能迅速加重，容易惡化成嚴重支氣管炎或類氣喘症狀、需住院治療。

徐仲庭進一步指出，有研究顯示，RSV感染的新生兒在5年內罹患氣喘的風險，是一般寶寶的3倍。RSV預防首重環境管理，特別是幼稚園或托嬰中心，家中有年紀較大的兄姊，也容易把病毒帶回家增加新生兒弟妹感染風險，除孕期接種疫苗，寶寶打單株抗體也可獲即刻保護盾。

徐仲庭說明，媽媽孕期注射疫苗，就像訓練自家免疫軍隊，需要時間學會如何對抗病毒，約2週可經胎盤將抗體傳輸給寶寶，提供初期保護，但保護力隨著時間推移抗體會消退，這時通常建議在寶寶3個月起評估加一劑長效的單株抗體，以延長保護效果。

寶寶注射RSV單株抗體也是預防方法之一，徐仲庭說，單株抗體如同直接派兵進入寶寶體內，建立即時防線，重症保護率達9成、預防感染也有7成以上，適合需要將寶寶送托嬰中心等易群聚環境者，能提供即刻生效的保護機制，可跟其他常規疫苗一起接種的特性也帶來便利性。