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北車商場案仍未解！台鐵陳報廉政署調查、微風將向財政部提出正式申訴

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
北車商場經營權由新光三越以「一分之差」擊敗地主隊微風，不過相關爭議仍持續延燒。記者林澔一／攝影
北車商場經營權由新光三越以「一分之差」擊敗地主隊微風，不過相關爭議仍持續延燒。記者林澔一／攝影

北車商場經營權由新光三越以「一分之差」擊敗地主隊微風，不過相關爭議仍持續延燒。對此，台鐵24日目前仍查無相關事證，因此已將案件陳報法務部廉政署調查，後續發展仍有待觀察。微風則表示，將依法於期限內向財政部促參申訴審議委員會提出正式申訴，捍衛公平性與自身權益。

北車商場經營權日前宣告由新光三越拿下，原經營者微風集團在5月4日提出異議，台鐵公司需於20天內回應。微風認為評選過程中部分委員涉有利益衝突疑慮，要求台鐵剔除相關評分並重新計算排序，並強調在排除爭議評分後，「有相當信心」可望成為最優申請人。

台鐵本次的異議回應仍未提出具體調查結果，立場也未改變。微風24日對此回應表示，針對臺鐵就本公司異議案之處理結果，公司認為臺鐵公司未就程序公正性、評選資訊外流、委員利益衝突及迴避等重大事由，進行充分之實體審查與正確適用法令，因此公司對臺鐵處理結果無法認同。

微風指出，公司將依法於期限內向財政部促參申訴審議委員會提出正式申訴，持續捍衛程序公平性及自身合法權益。

微風表示，本案目前相關爭議仍在調查及行政救濟程序中，且臺鐵公司亦已就相關洩密爭議循政風體系主動陳報法務部廉政署調查，公司呼籲臺鐵公司審慎處理後續議約與簽約程序，以避免衍生後續法律風險。

台鐵 微風 財政部 新光三越

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