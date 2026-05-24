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台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

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台鐵不認北車商場招標有瑕疵 微風要向財政部申訴：無法認同

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台北車站商場招標案新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵。圖／本報資料照片
台北車站商場招標案新光三越為最優申請人，現任經營者微風指控評審過程有瑕疵。圖／本報資料照片

台北車站商場日前重新招標，由百貨龍頭新光三越以一分之差險勝目前的經營者微風集團，拿下未來23年經營權，微風對於評選結果並不認同而提出異議，但台鐵仍堅持過程合法。對此，微風則表示，接下來將向財政部申訴，以法律途徑捍衛自己的權益。

北車商場招標引發國內各大業者競逐，但卻爆出評選結果提前洩露、評委違法利益迴避之虞等爭議，微風不服評選結果，在5月4日提出異議。此外，微風也質疑，評審委員范雪梅應利益迴避卻未迴避，其評分應不被計入，更至台北地檢署遞狀對范雪梅提告涉犯圖利及背信。根據了解，北檢已收案，簽分他字案調查。

對於評選結果提前洩露引發其它投標業者不滿，台鐵日前啟動內部調查機制，但卻無法鎖定洩密管道，最後決定報法務部廉政署協助調查。

只是台鐵的異議回覆仍是老調重談，微風表示，針對台鐵就本公司異議案之處理結果，台鐵公司未就程序公正性、評選資訊外流、委員利益衝突及迴避等重大事由，進行充分之實體審查與正確適用法令，對台鐵公司處理結果無法認同。

微風表示，將依法於期限內向財政部促參申訴審議委員會提出正式申訴，持續捍衛程序公平性及自身合法權益。

微風也說，本案目前相關爭議仍在調查及行政救濟程序中，呼籲台鐵公司審慎處理後續議約與簽約程序，以避免衍生更大公共爭議與法律風險。

台鐵 微風 新光三越

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