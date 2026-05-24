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女求打瘦瘦針！醫聽她生活習慣即拒 警告︰可能導致肌肉流失

香港01／ 撰文：田中貴
瘦身並非易事，但許多人都想「不勞而獲」地減肥。圖/AI生成
瘦身並非易事，但許多人都想「不勞而獲」地減肥。圖/AI生成

瘦身並非易事，但許多人都想「不勞而獲」地減肥。台灣內分泌新陳代謝科醫師陳潔雯在其Facebook專頁分享個案，表示有1名年輕女生前來求診，一開口就是「醫師，我想打瘦瘦針」。當陳醫生了解完她的生活習慣飲食狀態後，直接拒絕施打瘦瘦針的要求。原來女生每晚熬夜遲睡、攝取極少水份、手搖飲品不離手、完全不做運動，每天只吃1或2餐，而且份量非常少，導致肌肉量嚴重不足，體脂率卻極高。

陳醫生明白不能直接拒絕，所以解釋使用瘦瘦針輔助體重控制的同時，還是需要做很多事情，例如喝足夠清水、吃夠蛋白質、維持運動和充足睡眠。女生驚訝詢問：「不是打了這個針就會瘦了嗎？做這一些真的有用嗎？」

瘦瘦針犧牲女生「寶貴肌肉」 體脂不變

陳醫生在文中解釋，瘦瘦針的確是非常不錯的體重控制藥物，但「什麼樣的人適合打？體重控制，真的單純打這個針就會健康瘦下來嗎？」。其實藥物只是輔助，但身體本身的「基本功」絕對不能少，「如果單純依賴打針，卻不把飲食、睡眠、喝水這些基本的事情做好，體重計上的數字或許真的會掉」，但犧牲的就是女生原本已經少得可憐的「寶貴肌肉」，頑固體脂仍然毫無變動。

醫生開出2大「處方」

雖然陳醫生沒有開藥給她，反而開出2個「處方」，要求她未來2周改變生活習慣︰

1. 每天喝足夠水份

2. 好好進食，包括吃夠蛋白質、纖維和碳水化合物

病人未必相信和跟足指示 醫生慨嘆盡本份告知

女生聽完後「露出了不可置信、甚至帶著點質疑的表情」，陳醫生看過病人露出一模一樣表情，慨嘆「在看診時間極其有限的壓力下，要把話說得這麼直白，往往會招來質疑」，有時說到口乾舌燥、聲音沙啞，患者覺得「醫師又在講廢話」，自己「珍惜每一次與患者對話的緣分」，哪怕工作繁重，都希望任何人可以讓自己變得更健康。

陳醫生慨嘆雖然無法控制病人是否跟足指示，但「知道有另一個更好的選擇」是每個人的權利，她不想剝奪患者知道的權利。

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文章授權轉載自《香港01》

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