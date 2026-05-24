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嘉義水上鄉20:06發生規模3.2極淺層地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
嘉義縣水上鄉發生規模3.2有感地震。圖／取自氣象署
嘉義縣水上鄉發生規模3.2有感地震。圖／取自氣象署

2026年5月24日20時06分36秒，嘉義縣水上鄉附近發生規模3.2淺層地震，震源深度約10.3公里。此次地震震央位於嘉義縣政府東方約11.1公里處，為一次極淺層地震，造成當地明顯有感搖晃。根據中央氣象署資料，最大震度出現在嘉義縣太保市，達3級。

最大震度3級地區:嘉義縣

嘉義縣太保市及鄰近區域感受到弱震情形，居民普遍會感覺搖晃，室內會有碗盤、門窗輕微震動，懸掛物搖擺，靜止車輛明顯晃動。遇到3級地震時，建議民眾保持鎮定，立即尋找堅固家具或桌子掩護，避免在窗邊停留。車行中民眾應減速停靠路邊，避免緊急剎車並注意周遭環境安全。

最大震度2級地區:嘉義市、臺南市

嘉義市與臺南市部分地區感受到輕微搖晃，電燈及懸掛物有小幅擺動，靜止車輛輕微晃動。此級別地震通常不會造成損害，但仍提醒民眾注意可能的餘震，保持警覺並準備防震措施。

最大震度1級地區:雲林縣

雲林縣為微震區，通常僅靜止狀態下微小晃動被察覺，民眾影響甚微。

此次地震屬於淺層地震，震度不高且沒造成損害。民眾仍應遵守防震守則，掌握正確防護知識，確保自身安全。遇地震時，室內務必立即實施趴下、掩護、穩住行動，避免慌張奔跑。地震過後，應檢查家中水電瓦斯設備是否安全，並保持收聽官方消息以掌握最新情況。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

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