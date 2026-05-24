嘉義水上鄉20:06發生規模3.2極淺層地震 最大震度3級

吃飽就想睡，真的是因為「暈碳」嗎？知名YouTuber醫師蒼藍鴿（吳其穎）近日在Threads發文表示，醫學上其實根本不存在「暈碳」這種正式說法，真正的名稱是「Postprandial Somnolence」，也就是餐後嗜睡。他指出，很多人把飯後昏沉怪罪給碳水化合物，但其實不論高碳飲食還是低碳飲食，只要吃飽了，本來就容易想睡。

2026-05-24 14:05