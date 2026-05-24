上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

周四前天氣穩定、高溫炎熱，中央氣象署預報員曾昭誠表示，周五起受到鋒面影響，各地降雨機率增；另外，目前菲律賓東方海面有利於熱帶擾動發展，預計周四生成熱帶性低氣壓，周六前後形成颱風。

曾昭誠說，未來菲律賓東方海面環境有利熱帶擾動發展，預估周四可能生成熱帶性低氣壓，周六前後有機會發展為颱風，並朝琉球群島方向前進，屆時可能間接導致鋒面無法維持在台灣附近。

降雨部分，曾昭誠指出，明天至周三（25至27日）午後雷陣雨較少，僅宜蘭、花蓮山區有零星陣雨。周四（28日）午後，宜蘭、大台北、花蓮、中部以北山區有零星短暫陣雨。

周五（29日）受到鋒面影響，天氣轉為不穩定，中部以北、宜蘭有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲天氣，午後有局部雷陣雨。

周六、周日（30、31日）環境風場轉為偏東風，東半部有局部短暫陣雨，其他地區維持多雲到晴，午後中南部地區、北部山區仍有局部短暫雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠表示，未來1周溫度變化不大，各地高溫炎熱，明天至周四各地低溫約26至28度，高溫約31至35度。

明天至周三大台北、花東、中南部內陸局部高溫上看37至38度，周四南部內陸也有37度高溫發生的機率；另外，受到西南風影響，明、後天東南部地區有焚風發生機率。