健康你我他／出門防曬戴帽 頭頂不再發癢

五月天環境溫暖潮濕容易引發過敏，10多年前我曾有與過敏奮鬥經驗，每晚睡覺時頭頂癢，搔抓頭髮感覺好點，但過一會又癢，讓人不得好眠。換過幾種洗髮精沒效果，就醫開的過敏藥服用亦無改善。

於是下定決心，整理清掃房間，將床單被套衣物等皆洗淨烘乾，清理冷氣濾網，整個臥室清爽煥然一新，但頭頂仍會癢，大腿皮膚也有種似麻非麻的難受，這讓我驚恐無助。

有天拜訪舍弟整形外科診所，他用電子放大鏡仔細觀察後說：這是頭頂老人斑引起的癢。判斷應是戶外長期曝曬紫外線所致，接著用特殊藥水對主要部位處理。其後，我出門必擦防曬並戴帽，睡覺也戴毛線帽，每日梳頭兩百次，喝水及吃富含維他命C水果，保持運動習慣且靜心冥想美好事情。

如此持續有恆的進行，直到某個清晨散步，驚覺大地正傳遞著季節又已五月的訊息，同時驚訝的發現頭頂不癢了，真是人生難得的日出。祛除烏雲後，心靈晴空萬里，諸般痛苦經歷皆幻化為美麗回憶。