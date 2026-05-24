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孟加拉麻疹疫情持續延燒 疾管署：旅遊疫情建議維持「第二級：警示」

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
近期，孟加拉超過500名兒童不幸感染麻疹死亡，為該國數十年來最嚴重的致命疫情。衛福部疾管署副署長曾淑慧說，該國可能受到疫苗覆蓋率不足、公共衛生基礎建設不佳等因素有關。本報資料照片
近期，孟加拉超過500名兒童不幸感染麻疹死亡，為該國數十年來最嚴重的致命疫情。衛福部疾管署副署長曾淑慧說，該國可能受到疫苗覆蓋率不足、公共衛生基礎建設不佳等因素有關。本報資料照片

近期，孟加拉超過500名兒童不幸感染麻疹死亡，為該國數十年來最嚴重的致命疫情。衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，該國可能受到疫苗覆蓋率不足、公共衛生基礎建設不佳等因素有關。疾管署已在4月底將孟加拉的國際旅遊疫情建議等級調整為「第二級：警示（Alert）」，目前暫無調整疫情建議等級規畫。

曾淑慧表示，針對孟加拉疫情評估，已在4月底調整國際旅遊疫情建議等級，提醒民眾加強預警，對當地採取加強防護，麻疹為可透過疫苗接種預防的疾病，若民眾有必要前往當地，建議1966年（含）以後出生的成人於出國前2至4周至旅遊醫學門診諮詢評估是否需接種MMR疫苗。

「麻疹可透過疫苗接種加以預防。」曾淑慧說，孕婦及未滿1歲嬰幼兒為麻疹感染高危險群，應避免前往流行區；如須攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒至衛生所或旅遊醫學門診諮詢自費接種1劑MMR疫苗。

曾淑慧說，麻疹傳染力非常強，可由空氣傳播，將持續關注國際麻疹疫情，民眾若前往疫情發生國家時，務必注意手部衛生、落實呼吸道禮節，若返台時有發燒、咳嗽等疑似症狀，應主動通報機場檢疫人員，另返國後21天內出現不適症狀儘速就醫，並告知醫師旅遊及接觸史，及時診斷治療。

曾淑慧指出，近期日本等亞洲國家持續有麻疹疫情發生，另美國等也有個案出現，顯示國際麻疹疫情一直存在。我國今年累計9例麻疹病例，年齡介於未滿1歲至50多歲，其中2例為國內感染病例，另7例為境外移入病例，感染國家為越南、馬來西亞、美國、印度、印尼、吉爾吉斯及日本各1例。

孟加拉 麻疹 疫情 疾管署

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