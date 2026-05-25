報復性熬夜 長期恐增猝死風險

許多人認為，睡夢中猝死可能與長期熬夜、睡眠不足、過勞有關。中醫師莊可鈞表示，從中醫角度來看，睡眠並不只是休息，而是人體「氣血歸藏、陰陽修復」的重要時間。若長期睡太少、精神壓力大、作息失衡，身體可能逐漸走向「虛耗失衡」的狀態，成為猝死的高危險族群。

莊可鈞指出，白天人體陽氣運行於外，負責思考、工作與活動；到了夜晚，陽氣應該回歸體內，讓五臟六腑進行修復與調整。如果長期熬夜、晚睡、睡眠不足，等於強迫身體的陽氣持續亢奮運作，久而久之會造成心氣耗損、肝血不足及陰虛火旺等問題。

許多人白天高壓工作，晚上又捨不得休息，持續滑手機、追劇、玩遊戲的「報復性熬夜」，多認為自己還年輕、身體撐得住，但莊可鈞說，人體並不是機器，如果自律神經長期處於緊繃狀態時，心血管系統負擔會逐漸增加，血壓、心跳、壓力荷爾蒙也會異常波動。

莊可鈞表示，當一個人長期處於高壓、少眠、過度疲勞的狀態時，容易出現心悸、胸悶、頭暈、焦躁、失眠、多夢等症狀。有些人甚至會感到突然心跳加快、胸口壓迫感、喘不過氣，但往往認為只是累了而忽略警訊。因此，長期日夜顛倒，容易傷及「心、肝、脾、腎」四大系統。

中醫特別強調「肝藏血」。莊可鈞指出，晚上11點至凌晨3點，是肝膽經循行的重要時間，也是人體修復與代謝最關鍵的時段，如果這段時間長期未睡，肝血無法回補，會導致情緒煩躁、眼睛疲勞、免疫力下降、頭痛、肌肉緊繃，甚至影響心血管穩定性。

莊可鈞說，許多人把熬夜當成努力，把過勞當成認真，但其實身體一直都在默默透支， 若過勞症狀持續數周甚至數月，建議應盡早檢查身體狀況，而不是硬撐。

過勞警訊7症狀：

1.明明很累卻睡不著

2.半夜易驚醒、多夢

3.胸悶、心悸、喘不過氣

4.長期頭痛、肩頸緊繃

5.白天精神渙散、注意力下降

6.情緒暴躁、焦慮易怒

7.休息後仍無法恢復疲勞感