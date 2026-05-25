健康名人堂／從浪漫到憂心：青少年性傳播感染的防治挑戰

青春期青少年對性愛充滿好奇與探索，這種行為本質上是一種情感的浪漫實踐。對他們而言，愛情、親密與身體的探索往往帶有冒險色彩。然而這浪漫也伴隨不可忽視的健康風險，這正是成人世界與公衛系統深感憂心的原因。

15至19歲病例偏高

2025年統計，台灣法定性傳染病通報病例呈明顯差異：梅毒9935例、淋病6417例，愛滋病毒在暴露前預防（PrEP）策略與積極篩檢下，穩定維持在879例。

值得正視的是，梅毒與淋病在青少年族群具顯著傳播壓力，10至14歲族群感染病例極低，但進入15至19歲青春期後期，病例數呈垂直式增長，梅毒553例、淋病580例。這反映青少年性行為增加與公衛介入的落差，原因包括性健康教育與實際行為的脫節、服務資源分布不均，以及男性青少年參與率偏低等系統性問題。

青少年感染風險來自生物因素與認知偏差的交互作用。女性青少年因陰道與子宮頸尚未成熟，如子宮頸鱗狀與柱狀上皮交界處外翻，較成年女性更易受病原體侵襲；男性青少年則因自我保護行為仍在發展階段，感染風險也隨之增加。

保險套防護力有限

另一方面，許多青少年存在「保險套能預防所有性病」的過度安全感。事實上，保險套雖能有效阻隔HIV等體液傳播疾病，但對於透過皮膚接觸或黏膜摩擦傳播的疾病，如梅毒、人類乳突病毒及生殖器疱疹，若患部未被覆蓋，仍有感染風險。此外，性傳播感染亦可能呈現夏季高峰，這也與假期中頻繁的社交活動及防護認知偏差相關。

即便通報系統完善，青少年面對感染風險時仍面臨多重阻礙。羞恥感與對隱私洩露的焦慮常導致延遲就醫，而現行服務多偏向女性或成年人，少數醫療人員的非友善態度也降低求助意願。臨床上，奈瑟氏淋病雙球菌抗藥性日益嚴重，若青少年因汙名化不敢回診或未完成療程，抗藥性菌株將在族群中進一步擴散。

友善防治減少汙名

面對挑戰，青少年性健康防治應以教育與衛生體系整合為核心，推動友善服務模式。包括去標籤化的空間設計、不需家長陪同的隱私諮詢流程，以及醫療人員非審判式溝通培訓，降低就醫門檻。

針對男性青少年，可運用匿名虛擬平台、線上諮詢及超商取貨的居家快篩試劑，減少社會汙名阻礙，提升篩檢覆蓋率。教育系統則應強化「保險套防護侷限性」與「定期篩檢」概念，在夏季高峰前預先發放性健康工具包與防護資源。為切斷反覆感染循環，需推動伴侶告知措施，協助確診者引導其性伴侶主動就醫，兼顧法規限制與隱私需求。

青少年性傳播感染防治是跨學科挑戰，需整合文化警示、流行病學分析與生物行為的理解。唯透過法制保障、資源投入及青少年友善模式全面普及，才能保障青少年健康權益。面對當前問題，我們需要制定科學且精準的防治策略。從浪漫的探索到公衛的憂心，正視落差，才能跨越挑戰。