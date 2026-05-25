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健康主題館／新興彩虹菸 潛藏3大危害

聯合報／ 周沁嫻／台北市立聯合醫院忠孝院區藥劑科藥師
彩虹菸並非一般菸草，而是偽裝形式的「新興毒品」。不法分子將多種化學物質混入菸絲或噴灑於菸草中，再以彩色濾嘴與特殊氣味降低戒心，使人誤以為只是「香氛菸」或「社交菸」。圖／123RF
彩虹菸並非一般菸草，而是偽裝形式的「新興毒品」。不法分子將多種化學物質混入菸絲或噴灑於菸草中，再以彩色濾嘴與特殊氣味降低戒心，使人誤以為只是「香氛菸」或「社交菸」。圖／123RF

在壓力或好奇心驅使的社交場合中，常會遇到標榜「放鬆心情」或「增加氣氛」的物品。其中「彩虹菸」以繽紛包裝與吸睛名稱，逐漸出現在年輕族群生活圈。然而，看似燦爛的外表，背後卻可能潛藏健康風險。

什麼是彩虹菸？

彩虹菸（Rainbow Cigarettes）並非一般菸草，而是偽裝形式的「新興毒品」。不法分子將多種化學物質混入菸絲或噴灑於菸草中，再以彩色濾嘴與特殊氣味降低戒心，使人誤以為只是「香氛菸」或「社交菸」。

彩虹菸的成分複雜且來源不明，可能包括搖頭丸（MDMA）、愷他命（K他命）、卡西酮類物質，甚至依托咪酯等中樞神經作用物質。由於成分與劑量不固定，使用者難以預測身體反應，風險極高。

可能造成的傷害

彩虹菸最危險之處，在於成分不明與劑量失控。多種毒品混合後，可能同時刺激或抑制神經系統，引發急性甚至致命反應。

1.傷害大腦與意識

可能出現焦躁、幻覺、情緒失控、失眠、食欲不振、嚴重時抽搐、意識不清等症狀。

社會關注的「喪屍煙彈」與依托咪酯（Etomidate）濫用有關。該物質原為短效麻醉藥，若被非法混入電子煙或彩虹菸吸食，可能導致眼神呆滯、反應遲緩、肌肉僵硬或顫抖，嚴重時甚至影響呼吸與意識安全。政府已將其列為第二級毒品管制。

2.泌尿與身體功能退化

若含愷他命，長期濫用可能造成不可逆的膀胱病變，包括反覆發炎、劇烈疼痛、頻尿、急尿、膀胱容量縮小等症狀，嚴重者可能影響排尿與生活品質。

3.心臟與呼吸風險

可能引起心跳加快、血壓上升、心律不整、呼吸抑制等症狀，在劑量難以掌握的情況下，可能造成嚴重後果，甚至猝死。

破解彩虹菸迷思

彩虹菸的危險不只在成分，更在於包裝與誤導。有以下常見迷思：

●「試一下不會上癮」：即使只嘗試一次，也可能讓大腦習慣這種刺激，產生依賴。

●「只是放鬆助興」：所謂放鬆只是短暫麻痺，藥效退去後往往更焦躁、更空虛。

●「大家都在抽」：真正的認同不應建立在傷害健康上。

面對誘惑時，可以堅定拒絕、說明理由、轉移話題或離開現場。拒絕一次，可能就是守住人生方向的關鍵。

勇敢拒毒守護人生

彩虹菸的繽紛只是短暫假象，真正值得珍惜的是健康與清醒的人生。毒品帶來的不是長久的快樂，而是短暫刺激後的空虛與傷害。「珍愛生命，拒絕毒品」、「遠離毒品，健康人生」不只是口號，更是一種對自己的承諾。每一次勇敢說「不」，都是守護夢想與未來的選擇。

24小時免費毒品諮詢專線：0800-770-885 （請請你，幫幫我）

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