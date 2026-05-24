微風1分之差未拿下經營權…北車商場案爭議「今回覆最終日」 台鐵回應了

台鐵車站商場招標案最終由新光三越一分之差拿下未來23年經營權，現任經營者微風集團不滿審議過程充滿瑕疵，並於5月4日提出異議，台鐵公司需於20天內回應，今天是最後一天，台鐵公司表示，依規定程序於今下午回覆微風公司。

台鐵4月28日公布4月22日「台北車站大樓 G+2、G+1、U-1層增建、改建、修建及營運移轉案」第3次甄審委員會結果，在總評表的合計值中，新光三越以23取得最優申請人，微風廣場24居次，後續依序為環球購物中心24、統一超商30、誠品34、澎坊35、新東陽46、潤泰48。

新光三越最終以1分之差險勝微風、環球購物中心，而微風則是在同分延長賽中，靠著較多的「第一名推薦」獲第2名的位子。

但現行經營者微風集團因投標名單、評選結果提前洩露、評委違法利益迴避之虞等爭議不服結果，並在5月4日正式提出異議。

台鐵董事長鄭光遠4月30日表示，台鐵已啟動內部調查，調查結果2周內出爐，廠商提異議後20天將回覆，依照促參法規定，本案不能因為抗議而停止程序，因此5月會依法與新光三越簽約、7月交接，不會因抗議而停止程序。

馮輝昇也說，微風已於5月4日正式提出異議書，依照促參法爭議處理規則，會在20天內適當處理及回覆提出異議的申請人，從5月4日算起，將於5月24日之前處理回覆。

今天是最後一天回覆日，針對台鐵車站商場招標案回覆一事，台鐵公司今說明，相關作業尚在處理中，本公司將依規定程序於今下午回覆微風公司。

若微風不服台鐵處理回覆該怎麼辦？法界人士指出，微風若不服台鐵的處理回覆，可在30天內向財政部提出申訴，會有申訴委員會進行審查；若微風仍不接受其審查結果，需在2個月內提出行政訴訟。