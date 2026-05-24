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不讓吃飯變一場冒險 牙醫師林芝蕙「一口幸福」新書推吞嚥照護新觀念

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北即時報導
牙醫作家林芝蕙（左）舉行「一口幸福」新書發表會，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（右）贈花祝賀。記者邱德祥／攝影
牙醫作家林芝蕙（左）舉行「一口幸福」新書發表會，聯合報健康事業部營運長吳貞瑩（右）贈花祝賀。記者邱德祥／攝影

「全家一起吃飯，原本是一件再平凡不過的事，但對很多長輩來說，卻可能變成危險。」牙醫師兼作家林芝蕙今（24）日舉辦《一口幸福》新書發表會，現場座無虛席。她以團圓飯照片作為開場，談的不只是美食，而是高齡社會中經常被忽略的「吞嚥危機」。

《一口幸福》歷時兩年完成，以四季當令料理親自設計超過九十道食譜，每一道都是依循國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI），希望讓一般家庭也能理解「吞嚥安全」的重要性，她說：「我不只是牙醫師，也是一個照顧母親的女兒。」

與會的牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳指出，台灣即將進入超高齡社會，「口腔衰弱」已成牙醫界高度關注議題。他提到，牙科界長年推動「8020」，希望民眾80歲仍保有20顆自然牙，因為「能好好吃飯、清楚說話、自在微笑，就是晚年最大的幸福」。

國防醫學大學牙醫學院臨床教授黃耀慧則引用研究指出，美國成年人每六人就有一人曾有吞嚥困難，60歲以上長者更有近半數面臨吞嚥功能退化。他認為，《一口幸福》的價值，在於將艱澀的吞嚥醫學與IDDSI，轉化成家庭廚房也能實踐的方法。

從急診室憾事　看見吞嚥危機

真正促使林芝蕙提筆寫書的關鍵，來自急診室的一幕。兩年多前，她因母親發燒、泌尿道感染，在急診室陪伴36小時。期間，一名罹患巴金森氏症的老先生，因家庭聚餐進食引發吸入性肺炎送醫。家屬無奈表示，父親過去也曾發生類似情況，最後甚至已準備放棄急救。「很多憾事，其實是可以提早避免的。」林芝蕙指出，許多人直到反覆嗆咳、甚至吸入性肺炎送醫後，才發現長輩早已有吞嚥功能退化。

她提醒，「牙齒很好」不代表吞嚥功能正常。有些長輩平時吃飯看似沒問題，可能只是因為進食速度慢、食物較軟，因此掩蓋了吞嚥問題。「真正危險的，往往是喝水、吞藥、喝湯這類液體。」她解釋，液體流速太快時，大腦與咽喉反射來不及反應，就可能嗆入氣管。

她強調，吞嚥障礙並非高齡者專屬問題，中風、巴金森氏症、漸凍症患者，甚至植牙、全口重建、頭頸癌治療中的病人，都可能面臨風險。

「天然增稠」背後　其實是安全考量

發表會中，林芝蕙特別聚焦兩大核心：天然增稠劑，以及IDDSI。

她坦言，自己並不偏好大量使用商業增稠粉，原因不只是口感，而是安全性。她指出，商業增稠劑具有高度吸水性，一旦比例不當，若患者誤吸入肺部，可能增加吸入性肺炎甚至窒息風險。

此外，商業增稠粉也容易產生「藥味」，質地過度黏膩，反而讓長輩排斥進食。因此，她更強調以南瓜、山藥、馬鈴薯、白木耳等天然食材增稠。「天然食材不只是增加濃稠度，還保有食物原本的味道、香氣與顏色。」她認為，對感官退化的長者而言，「吃飯」不能只剩營養補充，更應保有味覺與期待感。

用叉子與針筒　把IDDSI搬進家庭廚房

另一項重點，則是IDDSI（國際吞嚥障礙飲食標準）。這套系統用來區分不同吞嚥能力患者適合的食物與液體質地，包括正常飲食、軟質、小塊、細碎濕軟到泥狀食物等不同等級。

林芝蕙則把它「生活化」。她表示，在家只要準備叉子、湯匙，甚至10毫升針筒，就能進行基本安全測試。例如「叉子測試」可確認食物是否能被適當壓碎；「湯匙傾斜測試」則能確認食物不會黏附殘留於口腔與咽喉。她也提醒，Level 6「軟嫩小塊」食物必須控制在1.5公分以下，以降低窒息風險。

守護的不只是營養　還有一起吃飯的幸福

現場除了醫護與牙醫界人士，也吸引不少一般民眾前來聆聽。50歲陳小姐表示，因父母年事已高，因此特地前來了解吞嚥問題與料理技巧，希望未來能更好照顧父母。另一名60多歲、在醫院工作的朱小姐則提到，教會中曾有長者因吞嚥麵包發生意外離世，讓她印象深刻。「以前真的不知道，原來吃東西背後有這麼多需要注意的細節。」她希望把今天學到的觀念分享出去。

林芝蕙最後表示，她最不忍心的，是長輩只能吃灰灰的餬餐，看著家人享用熱騰騰料理，卻失去一起吃飯的快樂。因此，她提出「相同食材，相異溫柔」的概念：同一道料理，可以依不同吞嚥能力調整質地，但一家人仍能共享同樣味道與餐桌記憶。「照護不只是延長生命，」她說，「更是讓人保有尊嚴與幸福感。」

牙醫師林芝蕙在新書發表會中，特別聚焦兩大核心：天然增稠劑以及IDDSI。記者邱德祥／攝影
牙醫師林芝蕙在新書發表會中，特別聚焦兩大核心：天然增稠劑以及IDDSI。記者邱德祥／攝影

牙醫師兼作家林芝蕙今（24）日舉辦《一口幸福》新書發表會，她以團圓飯照片作為開場，談的不只是美食，而是高齡社會中經常被忽略的「吞嚥危機」。記者邱德祥／攝影
牙醫師兼作家林芝蕙今（24）日舉辦《一口幸福》新書發表會，她以團圓飯照片作為開場，談的不只是美食，而是高齡社會中經常被忽略的「吞嚥危機」。記者邱德祥／攝影

《一口幸福》新書發表會，現場座無虛席，許多民眾表示，因父母年事已高，很高興有咀嚼吞嚥相關的書籍，可作為日後照顧的參考。記者邱德祥／攝影
《一口幸福》新書發表會，現場座無虛席，許多民眾表示，因父母年事已高，很高興有咀嚼吞嚥相關的書籍，可作為日後照顧的參考。記者邱德祥／攝影

牙醫作家林芝蕙舉行「一口幸福」新書發表會，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳（圖）出席。記者邱德祥／攝影
牙醫作家林芝蕙舉行「一口幸福」新書發表會，中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳世岳（圖）出席。記者邱德祥／攝影

《一口幸福》新書發表會，現場除了醫護與牙醫界人士，也吸引不少一般民眾前來聆聽。記者邱德祥／攝影
《一口幸福》新書發表會，現場除了醫護與牙醫界人士，也吸引不少一般民眾前來聆聽。記者邱德祥／攝影

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