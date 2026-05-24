圖看一周天氣！全台炎熱29日各地降溫 颱風薔蜜估本周生成

氣象署今天表示，27日前各地偏熱，北北基、彰化以南及花東地區要注意局部攝氏37度以上高溫；預測29日有一波鋒面影響，各地降溫；30日左右颱風薔蜜估將生成，對台無直接影響。

中央氣象署預報員曾昭誠告訴中央社記者，明天至27日持續偏西南風，各地仍然是高溫炎熱的天氣，預估大台北及基隆地區、彰化以南地區、花東地區仍有局部37度左右高溫發生；28日高溫範圍縮減為南部內陸地區。特別提醒台南自明天至28日，都要留意局部38度以上極端高溫。

曾昭誠指出，明天至28日降雨大致上都是午後雷陣雨，明天至27日範圍以宜蘭與花蓮山區為主，28日水氣略增，降雨範圍擴大為宜花地區、大台北地區及中部以北山區易有午後雷陣雨。

曾昭誠表示，29日鋒面影響，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。30、31日鋒面遠離，西半部地區偏多雲，東半部地區有局部短暫陣雨；午後中南部地區及北部山區有局部短暫雷陣雨。

曾昭誠提到，29日起至31日因鋒面影響，各地雲層偏厚、高溫略降，北部、宜花高溫約31至32度，中南部約33、34度，極端高溫的情況暫時緩解。

曾昭誠提醒，明天、26日西南風偏強，東南部防焚風發生；26日晚間起至28日在金門及馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。

曾昭誠說，目前資料顯示，28日在菲律賓東方海面會有熱帶性低氣壓生成，30日前後就會增強為今年第6號颱風薔蜜，預測路徑朝琉球群島移動，且生成後大環境不適合其發展，增強空間有限、對台灣無直接影響。

然而，曾昭誠解釋，隨著「準薔蜜」北上移動的過程，29日影響台灣的鋒面會受其破壞而減弱消散，間接讓鋒面降雨的期間縮短、雨勢減小。