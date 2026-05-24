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流域學校十周年論壇 聯合報系「河好如初」提議合作

聯合報／ 記者徐柏棻／台北即時報導
聯合報系永續工作室品牌總監白冰瑩（前排左二）在流域學校十周年論壇中，提議流域學校與聯合報系「河好如初」合作，以打破同溫層。前排左三是社區大學全國促進會秘書長，也是流域學校主要推動者楊志彬。記者徐柏棻／攝影
聯合報系永續工作室品牌總監白冰瑩（前排左二）在流域學校十周年論壇中，提議流域學校與聯合報系「河好如初」合作，以打破同溫層。前排左三是社區大學全國促進會秘書長，也是流域學校主要推動者楊志彬。記者徐柏棻／攝影

「永續不是一個人的武林，河好如初願與流域學校合作，把影響力擴大」，今天（24日）在社區大學全國促進會推動下成立的流域學校聯盟十周年論壇活動中，聯合報系永續工作室品牌總監白冰瑩希望流域學校把媒體當成支點，打破同溫層，共同為推動流域永續努力。

今年是流域學校聯盟十週年，流域學校聯盟已有82個成員，其中將近1/3是社區大學的成員，對照全國社區大學的所數，有將近1/3的社區大學，長期投入河川守護行動。 社區大學全國促進會秘書長楊志彬並在松菸文創園區舉辦的流域學校聯盟十週年論壇中，邀請聯合報系在內的跨域夥伴進行對話。

白冰瑩表示，聯合報推動流域永續，是因河川涵蓋了台灣的水資源、碳排放、農田水利、生物多樣性等面向，和民眾生活息息相關，聯合報系從報導者化身為倡議者及實踐者，更設立了河川相關的頻道「河好如初」，透過圖解溪河的懶人包和國際河川新聞，彌平一般人不懂河川的知識鴻溝，讓民眾秒懂河川保育的重要。

她表示，河好如初從一所大學守護一條河出發，與東海大學清華大學合作，邀集政府官員及民間團體參加政策座談，釐清河川面臨困境，找出河川保育方向。更廣邀中學與大學生參加設計思考工作坊，讓流域人才向下扎根。如今已有37所大學及8所高中的學生參加過設計思考工作坊。

或許有人以為聯合報系推動河好如初是因為拿到了企業或政府贊助，白冰瑩強調，事實上河好如初的每一分錢，都是出自聯合報系，目的在盡到媒體的社會責任，希望台灣更好。她也希望流域學校未來能與河好如初合作，把影響力擴大。

在這場論壇中，請來了經濟部水利署綜合企劃組李榮富組長談社區大學如何透過藝術活動，和公部門溝通想法，爭取預算支持。淡江大學建築系教授黃瑞茂談如何透過師生共學，沿著河流尋找水在生活中的痕跡，並以淡水公司田溪為例，指公司田溪從上游的洗衣堀、梯田，到中游的水圳、排水道，到下游的淡海新市鎮及出海口，每一段都記錄著淡水區的發展軌跡。

蘭陽博物館長陳碧琳以蘭陽平原為例，說明宜蘭人的親水歷史，並計畫把蘭陽平原舊河道的船運重新找回來。

論壇還有來自日本的「富士山學協會」代表理事渡邊豐博，渡邊長期推動靜岡縣三島市源兵衛川的環境及水質改善，將原本漂浮垃圾、受到嚴重汙染的源兵衛川改造成如今可讓兒童戲水的清淨溪流，他表示要改善河川生態，市民、政府、企業三者缺一不可。他也認為台灣在流域文化的推動上仍有進步空間。

社區大學全國促進會秘書長，也是流域學校主要推動者楊志彬表示，希望有更多的團體和個人參與流域永續，運用他們的專業關心河川，讓河川變好。

清華大學 東海大學

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