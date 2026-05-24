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高雄又見老鼠吃「自助餐」 深夜啃食新鮮豬頭大快朵頤

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
有民眾目睹高雄市燕巢區一家豬肉攤出現老鼠啃食生豬頭畫面，引發食安疑慮。圖／取自燕巢人大小事
有民眾目睹高雄市燕巢區一家豬肉攤出現老鼠啃食生豬頭畫面，引發食安疑慮。圖／取自燕巢人大小事

鼠患問題引發各界關注，高雄鳳山一處市場上月被民眾拍下凌晨時分多隻肥碩老鼠爭相啃食生豬肉畫面，今晨又有民眾發文爆料燕巢區某市場一家生肉舖也有類似情況，同樣是體型不小的老鼠出沒，趁營業前大搖大擺、無所顧忌大啃豬頭，衛生條件堪慮。

馬姓鄉親今天凌晨在「燕巢大小事」附上影片發文說，燕巢某肉舖出現老鼠啃豬頭。其他網友見狀回應，可能是送貨到達時尚未營業，生豬肉露天放置未覆蓋才引來老鼠啃食。

除燕巢肉舖有鼠輩橫行外，上月也有民眾在鳳山共同市場發現1處豬肉攤出現大老鼠嗑食生豬肉的噁心場景，天亮後攤商還正常營業。高雄市衛生局獲報前往稽查時，市場附近水溝等地仍有多隻老鼠逃竄，引發食安疑慮。

此篇發文引發消費者及店家關注，今天下午PO文者已撤下文章及現場影音內容。

有民眾目睹高雄市燕巢區一家豬肉攤出現老鼠啃食生豬頭畫面，引發食安疑慮。圖／取自燕巢人大小事
有民眾目睹高雄市燕巢區一家豬肉攤出現老鼠啃食生豬頭畫面，引發食安疑慮。圖／取自燕巢人大小事

高雄 老鼠 鳳山

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