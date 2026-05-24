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搭火車變體能考驗？花蓮站剪票口改3樓 電扶梯故障老人苦爬50階

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「剪票口設在三樓、電扶梯又故障，民眾走上三樓搭火車很辛苦！」媒體人王尚智23日發文指出，花蓮火車站改建後，剪票口改在挑高的三樓，但這幾乎是唯一的入口，加上近期電梯故障，許多長者提著行李需要非常費力地爬上樓，但花蓮站對此卻毫無應變調整。底下也有民眾留言說，站務人員對此應做必要協助。

長者爬梯相當驚險

王尚智表示，花蓮火車站改建後，剪票口改在挑高的三樓，搭火車得要從地面上樓。但這幾乎是唯一入口，最近上下樓的電扶梯其中一部曾在7點故障，只留往下走的電扶梯，很多人都要改爬將近50階、超過10公尺高度的陡斜樓梯，許多人氣喘吁吁提著行李爬上樓，老人家則是驚險費力的爬上樓，顯得險象環生。

「上樓的人遠比下樓還要多，花蓮站值班站長與站務人員卻完全無視、不做任何應變調整。」王尚智批評，地面電梯的故障處，既沒有標註相距幾十公尺轉彎隱蔽處的箱型電梯，也沒有派人進行導引或注意老人登階輔助，他還親眼目睹一對老夫妻，老太太差點失足摔倒在樓梯半高處。

新聘員工難察風險

因此他馬上到值班站長室質疑，電梯故障到底有沒有處理的SOP？為何假設大家都知道箱型電梯在哪裡？電扶梯故障，廠商若無法及時維修，應該要有人負責處理狀況。王尚智不滿說，台鐵在公司化之後，資深有經驗的人員諸多退休，新聘的員工明顯往往「無法覺察風險，無能解決問題」，電扶梯入口方向故障不是小事。

雖然後來值班女站長終於答應，會弄個指引箱型電梯方向的指示牌放在地面樓，也有女站務員出來引導，但該站務員還是站在三樓上引導，因此王尚智忍不住建議：「妳不是應該下樓去引導嗎？」他也質疑，現在的新員工是否有受過「關鍵應變」的訓練？同時他也懷念以前老台鐵車長身手矯健追逃票，火車內調解衝突的機敏反應。

花蓮手扶梯常故障

貼文底下也有人留言說，花蓮站的月台是斜的，過去曾經出過意外，卻沒有設立提醒標示，但行李與輪椅很容易滑落；還有民眾表示：「站務人員需做必要協助（指引），否則真是該罵！」另有網民指出：「花蓮火車站的手扶梯真的很謎！時不時就在維修。」引發熱烈討論。

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台鐵 花蓮 電扶梯

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