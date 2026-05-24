聽新聞
0:00 / 0:00
台南玉井飆39.4度！11縣市亮高溫燈號
熱！中央氣象署資料顯示，台南玉井測站中午12時47分飆到39.4度，氣象署下午14時27分針對全台11縣市發布高溫資訊(紅色)，指出各地天氣高溫炎熱，今日白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、台北市、新北市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。
今天除了台南，包括屏東及高雄都超過37度。氣象署指出，高溫紅色燈號：台南市。高溫橙色38燈號：屏東縣。高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市。高溫黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、嘉義縣、花蓮縣。影響時間：24日白天。
還會繼續熱下去，氣象署指出，到周三各地天氣晴到多雲且高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率；午後東北部地區及東部山區有零星短暫雷陣雨。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。