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台南玉井飆39.4度！11縣市亮高溫燈號

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
台南玉井中午飆39.4度，11縣市亮高溫燈號。聯合報系資料照
台南玉井中午飆39.4度，11縣市亮高溫燈號。聯合報系資料照

熱！中央氣象署資料顯示，台南玉井測站中午12時47分飆到39.4度，氣象署下午14時27分針對全台11縣市發布高溫資訊(紅色)，指出各地天氣高溫炎熱，今日白天台南市為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。屏東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。基隆市、台北市、新北市、嘉義縣、花蓮縣為黃色燈號。

今天除了台南，包括屏東及高雄都超過37度。氣象署指出，高溫紅色燈號：台南市。高溫橙色38燈號：屏東縣。高溫橙色36燈號：彰化縣、雲林縣、嘉義市、高雄市。高溫黃色燈號：基隆市、台北市、新北市、嘉義縣、花蓮縣。影響時間：24日白天。

還會繼續熱下去，氣象署指出，到周三各地天氣晴到多雲且高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率；午後東北部地區及東部山區有零星短暫雷陣雨。

台南玉井中午飆39.4度。圖／擷取自中央氣象署網站
台南玉井中午飆39.4度。圖／擷取自中央氣象署網站

高溫 台南 氣象署

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