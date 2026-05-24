台南玉井飆39.4度！11縣市亮高溫燈號

「當我們的生活是永不停歇的混亂，日復一日的即興創作時，我們又該如何掌握意義？」來自加泰隆尼亞的巴羅・德維爾劇團，周末帶來亞維儂藝術節話題之作「泥是誰？（Qui som?）」登上國家戲劇院。這齣戲結合馬戲、小丑、舞蹈、音樂與視覺裝置，14位來自不同國家和領域的表演者，透過不斷的混亂與重組，回應當代世界的不確定與社群重組的必要。「泥是誰」在國家戲劇院的演出甚至打破劇院框架，走出國家戲劇院在廣場上即興表演與觀眾和人群互動。

2026-05-24 13:23