日本神秘感冒是真的？ 林氏璧搖頭「別過度恐慌」：仍屬一般感冒

日本近期出現「謎の風邪」引發討論，曾是醫師的旅遊達人林氏璧在臉書發文指出，所謂「福岡神祕感冒」其實不應被過度解讀，從醫學角度來看仍屬一般感冒範疇。他提到，部分媒體與社群對相關訊息的描述，在轉述過程中出現放大與誇張情況。

林氏璧表示，原始日媒報導中，僅有單一診所就診人數變化與喉嚨痛、痰多等症狀描述，但在轉述後被擴大成多間診所大量湧現患者，並加入較強烈的症狀形容詞。他也指出，部分內容在傳播過程中出現資訊放大與語意差異。

針對病原體推測部分，他提到媒體有引述人類間質肺炎病毒（hMPV）等可能性，但實際醫師說法主要仍為輕症感冒範圍，包括流鼻水、喉嚨不適與痰多等症狀，並未出現被形容為嚴重發炎或劇烈症狀的描述。

林氏璧進一步整理監測資料指出，目前急性呼吸道感染症通報並未出現異常上升，整體狀況與往年同期相近，主要檢出病毒仍屬常見類型。他也提到，部分地區雖有個別病毒比例變化，但未達「大規模爆發」程度。

他認為目前並無證據顯示福岡或東京存在特定嚴重呼吸道疾病大流行，並提醒若擔心感染風險，在人多場合維持基本防護如戴口罩與勤洗手，即可應對大多數情況。