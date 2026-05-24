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台鐵斥資8400萬元換新制服 年底發放
台鐵耗資新台幣8400萬元將換發新制服，樣式及顏色上，大致維持以前樣式，冬夏長褲布料增加彈性纖維等，並重新設計帽子讓穿戴者更好看，預計今年底開始發放。
台鐵第一線運務人員制服即將改版，台鐵今天告訴媒體，運務制服每4年換發1次，目前正進行115年度至118年度運務制服採購案，經費約8400萬元。
台鐵指出，這次採購案於114年5月起與車站及乘務人員開會討論，並諮詢外部專家學者意見，將相關需求列為評選廠商條件，以最有利標方式進行公開招標，配發對象主要為公司第一線服務旅客的車站人員及列車乘務人員。
制服樣式及顏色上，台鐵表示，大致維持以前樣式，主要變更部分為男女冬夏長褲布料增加彈性纖維、女性制帽及防寒外套，防寒外套改採兩件式設計，內裡為可拆式活動背心。
台鐵表示，希望從功能面與剪裁上優化設計，以兼顧實用性與美觀，目前廠商正進行套量作業，暫時使用套量版的制帽及防寒外套進行尺寸確認，預計今年底開始發放。
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