WHA場外價值 醫籲台灣投資全球衛生外交培力

「我們還會做得更好。」世台聯合基金會全球衛生外交專案負責人、醫師姜冠宇赴瑞士，出席今年WHA周邊論壇，見證場外價值，認為台灣該投資全球衛生外交的培力與傳承。

第79屆世界衛生大會（WHA）於18日登場，台灣連續10年未獲邀請。「你們在台灣，有接受過全球衛生外交的訓練嗎？」姜冠宇近日透過文字向媒體分享在WHA參加活動所見所聞，他表示，這是瑞士日內瓦萬國宮（Palais des Nations）會場內，新認識的香港朋友如此問他。

姜冠宇回憶，當聽到對方如此詢問後，他僅能回答至少就他所知，沒有一套系統性的訓練；新認識的香港朋友聞言告訴他，那很危險，台灣有很多人才，但如果每個人都靠自己摸索，就沒有方向。「很重，也很準。」

姜冠宇表示，在今年WHA期間，他看見的不是明確進展，而是全球衛生合作正在裂解，包含資源縮減、多邊合作動搖，各國重新計算健康責任。

姜冠宇認為，越是如此，台灣越不能缺席，因為台灣很多合作本錢就在那邊，「我們的出現有意義，講一聲台灣，其實大家都知道」，台灣不缺人才，也不缺走向世界的勇氣。

姜冠宇表示，台灣缺的是把專業、連結與合作經驗，累積成一次次證明，台灣能合作，也值得合作；該投資的，不只是一次國際行程，而是全球衛生外交的培力與傳承。

姜冠宇指出，每一次在場、每一次合作、每一次信任累積，都會讓台灣更有力量。場內是政治，場外是價值，「我們就在那裡，我們不只要讓世界看見台灣」，更要讓台灣參與解決世界的問題。

今年WHA期間，台灣年輕人的聲音正努力被世界聽見，台灣年輕病友協會在日內瓦與世台聯合基金會共同舉辦國際論壇，聚焦於工作年齡人口健康。台灣年輕病友協會秘書長劉桓睿表示，早發性癌症上升，癌症不再只是高齡者疾病，甚至心理健康，更是勞動市場最大的隱形成本。

台灣年輕病友協會向WHA倡議，讓青壯年健康被看見、被納入、被投資。世衛全球健康觀察站及各國健康資料系統，應更細緻呈現25至54歲族群健康需求，包括早發性癌症、自體免疫疾病、心理健康等，應將工作年齡健康納入國際承諾，如癌篩、心理諮商等。