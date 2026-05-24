快訊

別再凌晨趕飛機！旅遊粉專曝南韓仁川機場「免費休息區」：很多人不知道

獨／網紅詐團水房手涉洗錢上億 檢建請重刑法院認過重只判5年10月

聽新聞
0:00 / 0:00

稻黑椿象致關山有機稻產量大減7成 天敵「黑卵蜂」成功量產

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
據農業部統計2023年至2026年間，已累計釋放黑卵蜂達數百萬隻，目前2026年關山地區僅存零星危害，有機水稻產量回復至害蟲爆發前的收成水準。圖／農業部苗栗區農業改良場提供
據農業部統計2023年至2026年間，已累計釋放黑卵蜂達數百萬隻，目前2026年關山地區僅存零星危害，有機水稻產量回復至害蟲爆發前的收成水準。圖／農業部苗栗區農業改良場提供

曾於日據時期名列台灣水稻5大害蟲之一的「稻黑椿象」，近年因有機耕作面積擴大再度侵襲花東地區，2021年至2022年間大舉肆虐，更造成產量銳減高達74%。為有效對抗蟲害，農業部苗栗區農業改良場研發天敵昆蟲「黑卵蜂」量產與釋放技術，有效抑制台東縣關山鎮、池上鄉及花蓮縣富里鄉等有機稻作的稻黑椿象危害，關山區受災時的有機水稻產量3.5公噸，產量已回升至每公頃5.39至5.56公噸水準。

苗栗場長施佳宏指出，稻黑椿象因農藥廣泛使用，曾一度轉列為潛在害蟲，但隨著台東縣關山鎮逾100公頃稻田轉型有機耕作，稻黑椿象於2021年至2022年間大舉肆虐，導致產量銳減高達74%，每公頃平均產量僅剩3.5公噸，而且成蟲於稻田收割後常會飛入鄰近住宅，對周遭民眾生活飽受干擾。

為有效解決農民困境，苗栗場成功篩選當地稻黑椿象的天敵「黑卵蜂」，並突破技術瓶頸與建立量產制度，更在農糧署計畫支持下，與關山在地有機米生產業者「梓園碾米工廠」深度合作，結合在地產業力量共同推動天敵黑卵蜂的田間應用技術，從源頭精準壓制害蟲密度。

施佳宏進一步說明，「黑卵蜂」是稻黑椿象卵期的優勢天敵，實際操作很簡單，農民只需於稻黑椿象產卵期，在田邊打開釋放盒蓋，小蜂即可自行飛出尋找寄主卵進行寄生，釋放方式不僅高效率，更貼合農村勞動力短缺的現況。目前已同步推廣至台東池上及花蓮富里等有機農業區，有效降低害蟲擴散風險。

統計2023年至2026年間，累計釋放已達數百萬隻，目前2026年關山地區僅存零星危害，有機水稻產量回復至害蟲爆發前的收成水準。

苗栗 農業部 農糧署

延伸閱讀

台東縱谷水稻二化螟數量上升 農改場籲加強防治

國產大豆面積10年增逾5.5倍 減碳永續飲食亮點

屏東九如鄉農會推日本越光米 一上架銷售一空

關稅大降果農泣逼人跳樓 藍批「賣農求榮」 農會籲賴總統下鄉看看

相關新聞

椎間盤突出最大元兇竟不是坐姿、搬重物 醫揭首要主因「爸媽給的」

不少人腰痛、椎間盤突出時，第一個反應常是懷疑自己坐姿太差，或是哪次搬重物姿勢不對。不過復健科醫師王思恒提醒，椎間盤退化的原因其實比想像中複雜，若只把問題歸咎於「姿勢不好」，反而可能抓錯重點。

老婦「日吃一串玉荷包」血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆為限

炎炎夏日，正是荔枝盛產的季節，香甜多汁的果肉總讓人忍不住一顆接一顆。不過，在享受這份夏日美味的同時，也要當心吃錯方法可能對身體造成危害。營養師高敏敏曾分享一起長輩因狂吃荔枝導致血糖飆高、昏迷送醫的驚悚案例，並點出吃荔枝的「3不原則」。此外，高雄大樹區的果農達人也公開了挑選頂級鮮甜荔枝的3大秘訣，讓民眾吃得開心又安心。

睡前滑手機讓大腦「超時加班」！ 醫：藍光打亂自律神經

不少人習慣睡前躺在床上滑手機，想靠短影音、社群或新聞放鬆心情，但「滑一下」不知不覺就到了凌晨。精神專科醫師尤冠棠提醒，睡前使用手機，對大腦來說並不是休息，而更像是一種「延長工時」，不僅會拖垮睡眠品質，更可能影響自律神經與情緒穩定。

稻黑椿象致關山有機稻產量大減7成 天敵「黑卵蜂」成功量產

曾於日據時期名列台灣水稻5大害蟲之一的「稻黑椿象」，近年因有機耕作面積擴大再度侵襲花東地區，2021年至2022年間大舉肆虐，更造成產量銳減高達74%。為有效對抗蟲害，農業部苗栗區農業改良場研發天敵昆蟲「黑卵蜂」量產與釋放技術，有效抑制台東縣關山鎮、池上鄉及花蓮縣富里鄉等有機稻作的稻黑椿象危害，關山區受災時的有機水稻產量3.5公噸，產量已回升至每公頃5.39至5.56公噸水準。

長期下背痛竟是髖關節惹禍 全髖置換術解患者宿疾

長期下背痛未必源自脊椎問題；台南新營營新醫院近日成功為56歲陳先生找出真正原因為左側髖關節退化性關節炎，順利完成全髖關節置換手術，患者術後隔日即能下床行走。

都市林推動委員會明首開會 彭啓明：環境改善需每個人改變生活習慣

面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫，並於4月底的氣候變遷對策委員會宣布啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」。環境部長彭啓明日前表示，明將召開首次都市林計畫推動委員會議，目標年底前提出正式計畫，並於臉書強調，環境改善是一場長期的硬仗，需要每個人改變生活習慣，每位國民的參與更是突破瓶頸的關鍵。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。