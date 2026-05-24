稻黑椿象致關山有機稻產量大減7成 天敵「黑卵蜂」成功量產

曾於日據時期名列台灣水稻5大害蟲之一的「稻黑椿象」，近年因有機耕作面積擴大再度侵襲花東地區，2021年至2022年間大舉肆虐，更造成產量銳減高達74%。為有效對抗蟲害，農業部苗栗區農業改良場研發天敵昆蟲「黑卵蜂」量產與釋放技術，有效抑制台東縣關山鎮、池上鄉及花蓮縣富里鄉等有機稻作的稻黑椿象危害，關山區受災時的有機水稻產量3.5公噸，產量已回升至每公頃5.39至5.56公噸水準。

苗栗場長施佳宏指出，稻黑椿象因農藥廣泛使用，曾一度轉列為潛在害蟲，但隨著台東縣關山鎮逾100公頃稻田轉型有機耕作，稻黑椿象於2021年至2022年間大舉肆虐，導致產量銳減高達74%，每公頃平均產量僅剩3.5公噸，而且成蟲於稻田收割後常會飛入鄰近住宅，對周遭民眾生活飽受干擾。

為有效解決農民困境，苗栗場成功篩選當地稻黑椿象的天敵「黑卵蜂」，並突破技術瓶頸與建立量產制度，更在農糧署計畫支持下，與關山在地有機米生產業者「梓園碾米工廠」深度合作，結合在地產業力量共同推動天敵黑卵蜂的田間應用技術，從源頭精準壓制害蟲密度。

施佳宏進一步說明，「黑卵蜂」是稻黑椿象卵期的優勢天敵，實際操作很簡單，農民只需於稻黑椿象產卵期，在田邊打開釋放盒蓋，小蜂即可自行飛出尋找寄主卵進行寄生，釋放方式不僅高效率，更貼合農村勞動力短缺的現況。目前已同步推廣至台東池上及花蓮富里等有機農業區，有效降低害蟲擴散風險。

統計2023年至2026年間，累計釋放已達數百萬隻，目前2026年關山地區僅存零星危害，有機水稻產量回復至害蟲爆發前的收成水準。