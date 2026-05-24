用泥巴和笑聲療癒世界 亞維儂藝術節話題作「泥是誰」顛覆國家戲劇院

「當我們的生活是永不停歇的混亂，日復一日的即興創作時，我們又該如何掌握意義？」來自加泰隆尼亞的巴羅・德維爾劇團，周末帶來亞維儂藝術節話題之作「泥是誰？（Qui som?）」登上國家戲劇院。這齣戲結合馬戲、小丑、舞蹈、音樂與視覺裝置，14位來自不同國家和領域的表演者，透過不斷的混亂與重組，回應當代世界的不確定與社群重組的必要。「泥是誰」在國家戲劇院的演出甚至打破劇院框架，走出國家戲劇院在廣場上即興表演與觀眾和人群互動。

巴羅・德維爾劇團由卡蜜兒．迪庫赫堤（Camille Decourtye）與布萊．馬迪奧．特里亞斯（Blaï Mateu Trias）共同創立。布萊出身西班牙知名小丑家族，自小接觸加泰隆尼亞傳統馬戲文化；卡蜜兒則從小與馬匹生活，並於法國國家馬戲藝術中心（CNAC）接受專業訓練。兩人長年以跨領域方式創作，逐步發展出融合馬戲、舞蹈、音樂與視覺藝術的獨特表演風格。

「泥是誰」成員橫跨馬戲、現代舞、戲劇、聲樂與裝置創作，來自柬埔寨、巴塞隆納與阿爾及利亞等地的創作者及表演者，將各自的生命經驗與身體語彙帶進作品，使舞台充滿流動與變化。舞台上大量運用陶土與塑膠兩種物件，兩者質地的強烈反差，延伸對環境、生存與人際關係的思考。

「泥是誰」演出沒有明確角色與線性故事，透過身體、泥土、歌聲與群體行動構成不斷變動的舞台景象。泥土在舞台上被塑造、踩踏、崩解，又重新聚合；表演者則在泥濘中滑倒、碰撞、失衡間持續前進，創造出小丑荒謬表演與末世寓言的獨特氛圍。 那些反覆跌倒又重新站起的身影，讓觀眾看見人與人之間脆弱卻真實的連結——即使身處崩塌，依然想要靠近彼此。

「正是那些不完美、不規則、獨特性和蛻變，我們找到了能夠表演和創作的空間，並賦予其強大的可塑性。」布萊表示，為了在舞台上發展社群，他們邀請來自不同領域的藝術家，共同舉辦工作坊、烹飪美食，並四處旅行相聚，共同創作「泥是誰？」。而在各地演出所感受的互動與能量，也會被加入下一場演出之中。他希望觀眾在笑聲與混亂裡，重新觀看彼此，重新思考「我們是誰？」

亞維儂藝術節話題之作「泥是誰？（Qui som?）」，結合馬戲、小丑、舞蹈、音樂與視覺裝置，與14位來自不同背景的創作者與表演者，透過不斷的混亂與重組，回應當代世界的不確定與社群的重組。圖／國家兩廳院提供，攝影 ／Franco