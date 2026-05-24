長期下背痛竟是髖關節惹禍 全髖置換術解患者宿疾

長期下背痛未必源自脊椎問題；台南新營營新醫院近日成功為56歲陳先生找出真正原因為左側髖關節退化性關節炎，順利完成全髖關節置換手術，患者術後隔日即能下床行走。

56歲陳先生過去4個月持續受下背痛與左大腿放射痛困擾，前來營新醫院求診，營新醫院骨科醫師余培安評估後，發現陳男同時存在脊椎退化與髖關節狹窄情形，但造成主要行動障礙的關鍵在於髖關節病變，屬典型「轉移性疼痛」案例。

更具挑戰的是，患者曾有深層靜脈栓塞（DVT）病史，增加手術與術後併發症風險。余培安及醫療團隊透過縝密術前評估與術後血栓預防策略，順利完成全髖關節置換手術，術後隔日即能穩定下床行走。

營新醫院指出，術後照護同樣展現團隊整合優勢，包括骨科醫師可精準執行全髖關節置換，縮短手術時間並提升穩定性。護理團隊強化術後監測、疼痛控制與防跌指導。此外復健團隊術後隔日即介入，安排個別化步態訓練。

醫院說，陳先生術後隔日即可下床行走，恢復進程順利，成功擺脫長期疼痛與活動受限困境。

營新醫院院長鄭群亮表示，對於合併多重病史的患者，醫療決策更須精準且周全，透過跨專業合作與全人照護模式，即使面對高風險個案，仍能兼顧安全與恢復效率，協助病人重拾尊嚴。

陳先生（右）順利完成全髖關節置換手術，術後隔日即能下床行走。記者謝進盛／翻攝