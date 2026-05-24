吃飽就當機？醫師曝吃飽想睡不是「暈碳」：吃牛排照樣會睏

吃飽就想睡，真的是因為「暈碳」嗎？知名YouTuber醫師蒼藍鴿（吳其穎）近日在Threads發文表示，醫學上其實根本不存在「暈碳」這種正式說法，真正的名稱是「Postprandial Somnolence」，也就是餐後嗜睡（俗稱food coma）。他指出，很多人把飯後昏沉怪罪給碳水化合物，但其實不論高碳飲食還是低碳飲食，只要吃飽了，本來就容易想睡。

蒼藍鴿進一步解釋，餐後容易疲倦，與「吃飽」本身的生理反應比較有關，而不是單純因為血糖震盪。他甚至開玩笑表示，如果不相信的話，「午餐塞個牛排試試」，就會發現即使不是高碳水餐點，照樣可能出現昏昏欲睡的情況。他認為，與其一味污名化碳水，不如理解人體本來就會在進食後進入較放鬆的狀態。

至於該怎麼避免所謂的「food coma」？蒼藍鴿則建議，與其極端戒碳，不如控制食量更實際。他提到，吃飯吃到七分飽，再搭配飯後散步15分鐘，透過活動刺激交感神經，其實比刻意妖魔化碳水化合物更有效，也能減少餐後過度昏沉的狀況。

醫師陳君琳也曾指出，醫學上稱為「餐後嗜睡」或「餐後倦怠」，除了高升糖食物容易讓血糖快速波動外，整體熱量攝取過高，同樣會讓人更容易昏沉。她解釋，當大量碳水進入體內時，胰島素會快速分泌調節血糖，而部分神經傳導物質變化，也會讓人逐漸產生睡意。

陳君琳也提到，高蛋白、高油脂餐點其實同樣可能造成「飽睏」。像常見的中式飯糰，由於屬於高升糖、高熱量組合，就容易放大餐後嗜睡感。此外，若本身有糖尿病前期、胰島素阻抗、肥胖，甚至睡眠呼吸中止症、甲狀腺低下等問題，飯後疲倦感也可能更加明顯。她提醒，如果餐後嗜睡已經影響工作、開車安全，甚至伴隨心悸、手抖、冒冷汗等狀況，建議盡早尋求專業醫療評估。