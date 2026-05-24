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椎間盤突出最大元兇竟不是坐姿、搬重物 醫揭首要主因「爸媽給的」

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人腰痛、椎間盤突出時，第一個反應常是懷疑自己坐姿太差，或是哪次搬重物姿勢不對。圖／AI生成
不少人腰痛、椎間盤突出時，第一個反應常是懷疑自己坐姿太差，或是哪次搬重物姿勢不對。圖／AI生成

不少人腰痛、椎間盤突出時，第一個反應常是懷疑自己坐姿太差，或是哪次搬重物姿勢不對。不過復健科醫師王思恒提醒，椎間盤退化的原因其實比想像中複雜，若只把問題歸咎於「姿勢不好」，反而可能抓錯重點。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文指出，許多人認為椎間盤突出是提太重、彎腰姿勢錯誤或坐姿不良造成，但2024年、2025年兩篇研究顯示，真正影響椎間盤退化的因素，未必是大家最在意的姿勢問題。

他整理研究中證據較強、影響較大的因子指出，椎間盤退化的首要關鍵是「基因。雙胞胎研究估算，椎間盤退化的變異中，遺傳因素可解釋34%至74%，也就是說，父母給的基因，影響力可能比坐姿更大。

第二名則是老化。王思恒表示，椎間盤從20多歲就會開始脫水，30多歲接受核磁共振檢查時，約有三分之一的人已可看見退化跡象，因此老化本身就是椎間盤難以避免的變化，並不是靠「坐挺一點」就能完全阻止。

第三名是久坐看電視。王思恒指出，每天看電視時間較長的人，椎間盤退化風險增加85%，比抽菸、肥胖的影響更高。原因在於椎間盤沒有血管，必須靠身體活動帶來的動態壓力，幫助養分進入、廢物排出；若長時間久坐，椎間盤就較難取得所需養分。

第四名是滑手機時數。醫師提醒，手機使用時間愈長，風險增加66%，但重點不一定是「低頭角度」，而是手機使用總時數拉長後，可能形成另一種久坐效應。

第五名為代謝症候群。王思恒說明，肥胖、血糖控制不佳，可能讓椎間盤退化風險各增加約30%。腹部脂肪除了增加椎間盤負擔，也可能透過發炎物質影響身體組織。

第六名是抽菸。尼古丁會使椎間盤的微血管收縮，使原本就不容易送達的養分更難進入椎間盤，相關風險增加約22%。

至於大家最常怪罪的「姿勢」，在排行中反而排到第七。王思恒表示，單次坐姿不良、單次彎腰，在大型流行病學研究中的影響強度，都比不上前面幾項因素。很多時候，一次的彎腰或提重物，可能只是壓垮駱駝的最後一根稻草，背後其實早已累積基因、老化、代謝與發炎等問題。

不過王思恒也強調，這不代表所有姿勢都不重要。如果是長年反覆彎腰、搬重物的工作，例如工地工人、搬家工，或經常需要搬運病患的醫護人員，確實可能對椎間盤造成傷害，這類情況屬於職業暴露，不能和一般上班族偶爾坐姿不良相提並論。

他提醒，若是辦公室上班族，比起每天糾結自己坐得夠不夠直，更實際的做法是戒菸、控制血糖與腰圍、減少連續久坐，並降低整體手機使用時間，例如每30分鐘起身走動2分鐘，可能都比單純修正坐姿更重要。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

椎間盤 椎間盤突出 基因 老化

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