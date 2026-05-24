都市林推動委員會明首開會 彭啓明：環境改善需每個人改變生活習慣

面對都市熱島效應挑戰，總統府氣候變遷對策委員會推動「都市林」計畫，列為國家級重要調適計畫，並於4月底的氣候變遷對策委員會宣布啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」。環境部長彭啓明日前表示，明將召開首次都市林計畫推動委員會議，目標年底前提出正式計畫，並於臉書強調，環境改善是一場長期的硬仗，需要每個人改變生活習慣，每位國民的參與更是突破瓶頸的關鍵。

在4月30日的國家氣候變遷對策委員會中，經賴清德總統裁示，委員會正式宣告啟動「國家級氣候調適綠蔭倍增計畫」，目標透過都市林木增種實質降溫，減緩熱浪對公共健康的威脅，撐起國人遮蔭的保護傘，該計畫召集人為行政院副院長鄭麗君，彭啓明、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季則共同擔任副召集人。

日前立法院衛環委員會審查今年度中央政府總預算案關於環境部主管預算案時，彭啓明指出，5月25日行政院將召集近20名專家學者和各部會代表共同召開首次推動委員會，估計6月到10月底前會召開50場溝通諮詢會議，希望年底前可以提出正式的國家級的都市林計畫，承諾不會盲目種樹，而是要找出城市中最熱、最迫切需要綠蔭的熱區，確保每一棵樹都在最適宜的位置發揮最大功效。

由於上周五是「國際生物多樣性日」，彭啓明在臉書表示，最近自己都在研究樹，也有許多專家學者開始建議要種什麼樹，以及怎麼種才是正確的。自己剛接到任務時，一直認為這跟環境部好像沒有什麼關聯，但賴總統提醒必須從「氣候變遷」的高度來看待種樹。

彭啓明說，在研究過程中，發現「生物多樣性公約」的重要性不亞於氣候變遷協議，特別是「昆明-蒙特婁全球生物多樣性框架」就像是生物多樣性領域的「巴黎氣候協定」，要求在2050年前讓生態復育，並在都市中創造更多森林，這也是民眾最有感的部分。