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國一北上台中段路面下陷搶修車輛回堵 中市建設局：今晨4點恢復通行

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市建設局要求施工團隊緊急進行修復作業。圖／台中市政府提供
台中市建設局要求施工團隊緊急進行修復作業。圖／台中市政府提供

台中市「市政路延伸工程」第二標（環中路至安和路段），昨天穿越國道一號辦理管冪推進施工期間，因地質條件影響，造成國道180K路面微幅沉陷。建設局緊急通知高公局，施工團隊緊急封閉北上內側車道修復，造成部分路段有車流回堵情況，有駕駛抱怨在186K至181K塞了一小時。

建設局指出，昨晚9點已搶修完成，因道路灌漿修復後須給養護期讓道路更穩固，夜間進行透地雷達進行科搜偵測，今天清晨4時恢復通車。

台中市建設局長陳大田指出，市政路延伸第二標工程於國道1號下方進行管冪推進作業，施工難度高、工法複雜，且因管冪距離國道一號距離僅1.5公尺，車輛行車震動難免受影響，5月23日國道1號北上車道發生局部微幅下陷，下陷範圍約10多公分，接獲通報後，已立即通知高公局，並依程序啟動緊急交通維持計畫，施工單位下午1時封閉北上內側車道修復。

陳大田指出，修復工程已在昨晚9時完成，但道路灌漿後須待一定間養護期，畢竟國道車流量大，經跟高工局討論後，認為要讓道路養護期長一點，以利道路更穩固，並利用透地雷達進行科搜偵測，了解附近道路是否還有孔洞等，讓國道道路更穩固，考量夜間車流漸少，因此在夜間作業，今天清晨4時已全面通車。

建設局強調，市府將持續以嚴謹態度督導施工團隊，強化監測與安全管理，未來管冪推進期間也將維持高頻率自動監測機制，確保國道及高鐵結構安全無虞。

台中市 高公局 國道

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