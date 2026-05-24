逾1500人等角膜移植 紅十字會攜企業推修復行動

全台目前仍有超過1500名患者等待眼角膜移植，中華民國紅十字會攜手企業，從替換走向修復，由生技公司捐贈膠原蛋白眼角膜基質及膠原蛋白止血敷料，為等待光明的人帶來希望。

中華民國紅十字會近日與亞果生醫展開公益合作，紅十字會透過新聞稿說明，這次結合亞果生醫的膠原蛋白醫療材料技術與紅十字會的人道服務網絡，協助弱勢病人、軍人及軍眷，在視力重建、傷口照護與手術復原過程中獲得更多支持。

根據器官捐贈移植登錄及保存中心統計，全台目前仍有超過1500名患者等待眼角膜移植，今年截至4月下旬僅155人完成捐贈，供需缺口仍然嚴峻。紅十字會會長潘維大表示，人道工作的核心是盡可能減少人類痛苦；在社會各個角落，仍有許多弱勢群體面臨醫療資源不足的困境。

近年眼科醫療逐漸朝「修復而非替換」發展，透過再生醫學材料修補受損組織、促進細胞再生，為患者提供傳統角膜移植之外，更即時、具彈性的治療選擇，但相關費用對弱勢家庭而言仍是不小負擔。這次合作中，亞果生醫將捐贈膠原蛋白眼角膜基質及膠原蛋白止血敷料兩項創新醫材。

亞果生醫董事長謝達仁表示，30年前曾在美國紅十字總會實驗室擔任博士後研究員，與紅十字會有深厚連結。過去也曾多次捐贈醫療敷料，協助高雄氣爆傷患及屏東國軍受傷官兵，這次與紅十字會合作，正是盼透過公益力量降低醫療資源落差，讓更多患者能及時獲得治療與照護。

對因外傷、感染、潰瘍或疾病導致角膜受損患者而言，視力惡化不只是醫療問題，更伴隨失明恐懼、照護壓力與失去收入困境。紅十字會強調合作不涉及商業推廣或產品背書，未來將持續與合作醫療院所建立協作流程，在合法、透明與尊重專業前提下，讓善意落實在需要的人身上。