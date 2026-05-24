瘦瘦針減重風潮藏隱憂…醫：三大族群需注意 恐致肌肉流失加速老化

近期，瘦瘦針因能抑制食慾、延緩胃排空並改善血糖控制，讓不少人在短時間內成功減重，而在減重藥物市場掀起熱潮。但隨著相關研究陸續公布，醫界開始關注，快速減重流失的不只有脂肪，還可能包含大量肌肉，甚至增加肌少症與衰弱風險。中醫師表示，快速減重期間肌肉量可能明顯流失，對原本肌肉儲備不足的族群、高齡者或久坐上班族，此三大族群需提高警覺。

翰鳴堂中醫診所院長賴睿昕說，體重下降不代表身體健康，若減掉的是支撐代謝與活動能力的肌肉組織，長期反而帶來疲倦、虛弱、代謝下降與復胖等問題，主因是肌肉參與熱量消耗，也影響血糖調節、平衡能力、骨骼穩定與身體修復能力。一旦肌肉量下降，基礎代謝率降低，更容易復胖；同時肌力下降，還會增加跌倒、關節疼痛及慢性疲勞風險。

從中醫角度來看，肌肉生成與維持和「脾、肝、腎」功能密切相關。中醫認為「脾主肌肉」，脾胃負責將飲食轉化成氣血與營養，供養全身肌肉與四肢活動。若長期過度節食、攝取營養不足，或減重過程中飲食失衡，容易導致脾胃虛弱，使身體無法有效吸收養分，造成肌肉消耗。

另外，中醫認為「腎主骨、生髓」，與人體老化、耐力及體能維持相關；而「肝主筋」，與筋膜、柔軟度及活動能力有關。當長期處於高壓、熬夜或睡眠品質不佳，容易導致氣血耗損，影響肌肉修復能力。這也是許多人明明已經減重成功，卻出現腰痠、疲倦、腿軟甚至睡眠障礙的重要原因。

賴睿昕說，中醫調理肌少症或快速減重後體力下降，並非單純追求「補」，而是依個人體質辨證治療。如氣虛型患者容易疲勞、講話無力；脾虛型常伴隨腸胃功能差、容易腹脹；腎虛型則可能出現腰痠、怕冷與體力衰退，治療方向皆不同。透過中藥調理、飲食建議與生活習慣改善，協助恢復氣血循環與肌肉修復能力。

至於，日常如何預防肌肉流失，建議從四個方向著手：