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今年度農機補助明起開跑 農友申請積分達標免等待

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署表示，今年為方便農友購買農機及減少等待時間，申請省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、碳匯農機等補助項目計分達5分以上，農事服務機械、農噴無人機等補助項目計分達10分以上，經受理單位審核通過即可購買農機。圖／聯合報系資料照
農糧署表示，今年為方便農友購買農機及減少等待時間，申請省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、碳匯農機等補助項目計分達5分以上，農事服務機械、農噴無人機等補助項目計分達10分以上，經受理單位審核通過即可購買農機。圖／聯合報系資料照

為促進農業轉型升級，農業部農糧署表示，今年度啟動省工高效及碳匯農機補助計畫，推動省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、農事服務機械、農噴無人機、碳匯農機及汰舊換新電動農機等7項補助措施，且農友申請積分達標者，經受理單位審核通過即可購買農機，申請時間自5月25日起至8月31日止。

農糧署說明，往年農機補助於受理時間截止後，依積分項目排序通知可購機的名單，今年為方便農友購買農機及減少等待時間，申請省工農業機械、新研發農機、引進省工農機、碳匯農機等補助項目計分達5分以上；農事服務機械、農噴無人機等補助項目計分達10分以上，經受理單位審核通過即可購買農機。未達分數者，則與往年一樣，於受理時間截止後，依積分項目排序通知農友購買農機，農友最遲須於今年11月30日前完成購置並申領補助款，才可順利完成核銷。

農糧署提醒，補助農友購買各種省工農業機械，以促進農耕作業效率，改善小農勞力負擔及從業環境，並鼓勵農友改用電動農機，提高電動農機補助比例，以二分之一為原則，若同時報廢2020年以前購置的同機種燃油農機，且簽署「溫室氣體減量效益歸屬同意書」，將效益歸屬農業部，可優先補助，免辦積分排序。

此外，除原農機補助款外，依申請機種可再增加補助額度1000元至3萬元，省工農業機械與汰舊換新電動農機等2項補助措施可分別申辦，每人最多可申請兩台小型機種的農機補助。

根據農糧署統計，近年已補助約5000台大型農事服務機械，2024至2025年已輔導審認通過的農糧產業機械農事團50團，依農作產業分別為雜糧20團、蔬菜8團、果樹2團、茶業4團及跨產業別16團，協助農友進行整地種植、田間管理及樹枝老竹粉碎等工作。

農業部 農糧署

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