老婦「日吃一串玉荷包」血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆為限

炎炎夏日，正是荔枝盛產的季節，香甜多汁的果肉總讓人忍不住一顆接一顆。不過，在享受這份夏日美味的同時，也要當心吃錯方法可能對身體造成危害。營養師高敏敏曾分享一起長輩因狂吃荔枝導致血糖飆高、昏迷送醫的驚悚案例，並點出吃荔枝的「3不原則」。此外，高雄大樹區的果農達人也公開了挑選頂級鮮甜荔枝的3大秘訣，讓民眾吃得開心又安心。

要想品嚐到美味的荔枝，挑選功夫不可少。位於高雄大樹區「真荔園」的果農蔡金樹，長期以友善耕作、自然共生的理念照顧果園。他特別採用「套袋」工法，不僅能抗紫外線、防止蚊蟲叮咬，還能藉由溫度落差讓果肉更加香甜多汁，且吃起來較不易燥熱。

蔡大哥也無私分享了挑選優質荔枝的「3大觀察重點」：

·看蒂頭： 檢查蒂頭是否完整，千萬不能有小洞或是發黑的痕跡。

·看果殼： 外殼顏色應呈現「暗紅帶點綠」，這才是新鮮熟成的象徵。

·聞氣味：靠近聞一聞，果實不能有異常的酸味或發酵味。

挑對了好荔枝，更要懂得怎麼「吃」。營養師高敏敏在臉書發文分享，過去在門診曾遇過一位特別愛吃玉荷包的老奶奶，由於玉荷包產量少、果肉細緻，家人為了孝敬老人家，每天輪流進貢。沒想到老奶奶每天狂嗑一整串，最終導致血糖嚴重飆高，甚至當場昏迷被緊急送往急診室。

高敏敏提醒，荔枝雖然小小一顆，但甜度極高，若未控制份量，很容易對身體造成負擔，尤其是糖尿病、高血脂患者更需提高警覺。

為了讓大眾能健康享用荔枝，高敏敏特別整理出吃荔枝的「3不原則」，並建議一般人一次以5至6顆為限，一天最多吃1至2次即可：

1.不要空腹吃： 荔枝屬於高GI（升糖指數）食物，空腹食用會刺激胰島素過度分泌，導致血液中的葡萄糖含量大量下降。若本身血糖控制不佳，極易引發低血糖、全身無力、冒冷汗等危險症狀。 2.不要一次吃過量： 為了避免血糖劇烈波動與血脂肪飆高，務必控制攝取份量，一次5至6顆最剛好（醣份約16g）。 3.不要吃沒熟的荔枝： 未成熟的荔枝容易影響人體的醣值新生作用，抑制葡萄糖代謝路徑，進而造成血糖異常。

高敏敏補充，只要份量控制得宜，荔枝其實是非常營養的水果。它富含能保護細胞與修復組織的維生素C（每份約含52.3毫克），豐富的有機酸（如檸檬酸、精氨酸、色氨酸）能提升新陳代謝力；此外，荔枝還含有鉀離子（每份約184.7毫克），有助於舒緩緊張與焦慮的情緒。