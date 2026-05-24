爆熱到周三 天氣風險：周四雲量增多周五鋒面到轉雨降溫

天氣持續高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，受西南風環境影響日間炎熱，高溫38度，午後中北部及東部山區零星降雨。周四起雲量增多，周五鋒面影響轉不穩定，下雨降溫。

黃國致指出，今日到周三台灣周邊受高壓外圍西南風影響，各地大多為晴到多雲天氣，日間高溫炎熱，北部地區約25至38度，中部地區約25至36度，南部地區約26至35度，東部地區約24至36度，大台北地區、花東縱谷及中南部內陸地區局部有37度左右高溫發生機會。午後中北部及東部山區有零星短暫雷陣雨發生機會，前往山區請留意天氣變化。

黃國致指出，周四隨北方鋒面系統移出，環境水氣增多，中部以北地區雲量稍增加轉多雲，其他地區維持多雲到晴；午後中北部及東部山區仍有零星短暫雷陣雨發生機會；入夜後隨鋒面系統持續南下影響，台中以北地區漸轉多雲到陰局部短暫雷陣雨天氣。

周五(29日)受鋒面影響，各地天氣轉不穩定，黃國致表示，中部以北及東北部地區轉陰局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區多雲到陰局部短暫陣雨，其他地區大致多雲，午後山區局部有零星短暫雷陣雨。氣溫方面，受降雨及雲量增多影響，北部及東北部地區高溫降至約27至30度，中南部地區約30至33度，東南部地區約29至31度。

黃國致指出，周六鋒面逐漸通過，台灣周邊整體雲量仍偏多，南部及東部地區仍局部有短暫陣雨，午後中南部地區局部有短暫陣雨。

此外，黃國致說，5月底至6月初南海及西太平洋一帶環境較不穩定，熱帶擾動情形較明顯，不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展情形。目前評估直接影響台灣的機率較低，不過預報時間仍較長，請持續留意最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。