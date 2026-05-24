快訊

網瘋傳「奶粉加冰水、冰塊」消暑神招 內行急勸1步驟不能省

九合一風雲／綠新竹縣等一個人 鄭朝方守竹北或豪賭？

聽新聞
0:00 / 0:00

爆熱到周三 天氣風險：周四雲量增多周五鋒面到轉雨降溫

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
到周三各地大多為晴到多雲天氣，日間高溫炎熱，高溫上看38度。本報資料照片
到周三各地大多為晴到多雲天氣，日間高溫炎熱，高溫上看38度。本報資料照片

天氣持續高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，受西南風環境影響日間炎熱，高溫38度，午後中北部及東部山區零星降雨。周四起雲量增多，周五鋒面影響轉不穩定，下雨降溫。

黃國致指出，今日到周三台灣周邊受高壓外圍西南風影響，各地大多為晴到多雲天氣，日間高溫炎熱，北部地區約25至38度，中部地區約25至36度，南部地區約26至35度，東部地區約24至36度，大台北地區、花東縱谷及中南部內陸地區局部有37度左右高溫發生機會。午後中北部及東部山區有零星短暫雷陣雨發生機會，前往山區請留意天氣變化。

黃國致指出，周四隨北方鋒面系統移出，環境水氣增多，中部以北地區雲量稍增加轉多雲，其他地區維持多雲到晴；午後中北部及東部山區仍有零星短暫雷陣雨發生機會；入夜後隨鋒面系統持續南下影響，台中以北地區漸轉多雲到陰局部短暫雷陣雨天氣。

周五(29日)受鋒面影響，各地天氣轉不穩定，黃國致表示，中部以北及東北部地區轉陰局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區多雲到陰局部短暫陣雨，其他地區大致多雲，午後山區局部有零星短暫雷陣雨。氣溫方面，受降雨及雲量增多影響，北部及東北部地區高溫降至約27至30度，中南部地區約30至33度，東南部地區約29至31度。

黃國致指出，周六鋒面逐漸通過，台灣周邊整體雲量仍偏多，南部及東部地區仍局部有短暫陣雨，午後中南部地區局部有短暫陣雨。

此外，黃國致說，5月底至6月初南海及西太平洋一帶環境較不穩定，熱帶擾動情形較明顯，不排除有熱帶性低氣壓或颱風發展情形。目前評估直接影響台灣的機率較低，不過預報時間仍較長，請持續留意最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

花東縱谷 高溫

延伸閱讀

周末全台熱翻高溫恐破37度 鋒面估「這時報到」將變天

全台烤蕃薯！這日最熱「高溫飆到38度」 周五鋒面來襲

今高溫逾38度、周五鋒面南下轉雨降溫 熱帶擾動預估路徑曝光

雙北非常酷熱 粉專：西南風沉降增溫 體感溫度恐達40度

相關新聞

老婦「日吃一串玉荷包」血糖狂飆昏迷 營養師曝3不原則：每次6顆為限

炎炎夏日，正是荔枝盛產的季節，香甜多汁的果肉總讓人忍不住一顆接一顆。不過，在享受這份夏日美味的同時，也要當心吃錯方法可能對身體造成危害。營養師高敏敏曾分享一起長輩因狂吃荔枝導致血糖飆高、昏迷送醫的驚悚案例，並點出吃荔枝的「3不原則」。此外，高雄大樹區的果農達人也公開了挑選頂級鮮甜荔枝的3大秘訣，讓民眾吃得開心又安心。

夏天感冒更難好？十大NG習慣讓免疫力下降　狂喝冰飲、冷氣狂吹都上榜

夏天反覆生病、疲倦、腸胃不適、睡不好？可能與高溫濕熱、冷氣溫差大等有關。中醫師解析夏季最容易忽略的養生地雷，帶你一次看懂身體不適的真正原因。

爆熱到周三 天氣風險：周四雲量增多周五鋒面到轉雨降溫

天氣持續高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師黃國致今天指出，受西南風環境影響日間炎熱，高溫38度，午後中北部及東部山區零星降雨。周四起雲量增多，周五鋒面影響轉不穩定，下雨降溫。

持續熱！8縣市亮紅橙黃燈高溫恐38度、台東易有焚風

中央氣象署上午7時30分針對8縣市發布高溫示警紅橙黃燈。氣象署指出，台東縣有焚風發生的機率，今(24日)白天台南市地區為紅色燈號，…

今高溫逾38度、周五鋒面南下轉雨降溫 熱帶擾動預估路徑曝光

天氣熱得像夏天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

今年國內首例本土登革熱現蹤高雄 市府大清消、9里列警戒

高雄今年首例本土登革熱病例在前鎮區現蹤，六十六歲男子在住家從事汽車修理工作，昨天高燒到卅八點七度，伴隨頭痛與肌肉痠痛到診所就醫，經ＮＳ１快篩與ＰＣＲ檢驗，確診感染第一型登革熱，是全國今年首例本土病例。衛生局表示，個案已住院治療，兩名密切接觸者暫無症狀，快篩皆為陰性。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。