夏天感冒更難好？十大NG習慣讓免疫力下降　狂喝冰飲、冷氣狂吹都上榜

豔陽高照、體感溫度狂飆40度，許多人每天靠冷氣、冰飲和手搖杯續命。但你有沒有發現？明明是大熱天，但身邊越來越多人感冒，甚至好的超慢。

很多人以為只有冬天容易生病，其實真正偷偷拖垮免疫力和復原力的，可能正是夏天最習慣的消暑方式。長時間待在冷氣房、猛灌冰飲、熬夜吹冷氣睡覺，這些看似平常的小習慣，都可能讓身體一步步失去防護力和復原能力。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》整理出「夏天讓免疫力下降的十大生活習慣」聲量排名，帶你看看哪些日常的生活習慣，可能正在默默偷走身體防禦力。

No.1 喝冰飲、吃生冷食物

示意圖／Shutterstock

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奪下聲量冠軍的，是夏天最難抗拒的「冰涼系食物」！天氣一熱，手搖飲、冰咖啡、冰品、生魚片、沙拉輪番上陣，成了不少人的消暑日常。很多人中午熱到發昏，第一件事不是好好吃飯，而是先來一杯冰飲、配點清爽生冷食物，想讓身體快速降溫。

★ 冰涼食物吃多了會怎樣？

有網友分享「有些人吃冰的容易腸胃不適」，三重風澤中醫診所院長邱鈺棠醫師表示，冰品與生冷食物吃太多，容易讓體內濕氣增加，進一步影響腸胃運作。短時間大量攝取，可能出現胃脹、腹瀉、噁心等不適。若長期把冰飲、冰品當日常，消化與營養吸收也可能跟著變差，讓人更容易疲倦、頭暈、身體沉重。

若本身容易手腳冰冷、循環較差，或經中醫師評估有受寒體質，也可透過三伏貼、艾灸等方式進行調理。邱鈺棠醫師表示，三伏貼屬於夏季常見的溫陽散寒療法，有助於改善虛寒體質，但仍需依個人體質調整，若溫補過度，反而可能出現口乾、嘴破、睡眠品質變差等上火反應。

No.2 久待高溫潮濕環境

台灣夏天又濕又熱的環境，不只讓人黏到崩潰，也容易讓身體出現一種甩不開的沉重感，網友分享，「天熱會讓體力快速流失」。

從中醫角度來看，這類身體反應可能與濕邪有關。青埔領航中醫診所院長林俐瑩醫師表示，中醫認為濕邪具有黏滯、重濁的特性，就像梅雨季蓋到沒曬乾的棉被，容易讓人感到身體沉重、頭昏腦脹。

★ 怎麼判斷濕氣重？

這種沉重感不一定只是單純疲倦。林俐瑩醫師分享，若常常睡很久還是累、食慾變差、大便黏馬桶、喉嚨卡痰、鼻水黏或反覆過敏，都可能是身體受到濕氣影響的訊號。舌頭若看起來胖胖的、邊緣有齒痕，也可作為觀察線索。

想減少濕熱環境帶來的不適，林俐瑩醫師建議，室內濕度可維持在50%至60%左右，降低悶熱感對身體的影響。同時，也可依個人體質由中醫師評估適合的調養方式，例如不愛喝水、容易疲倦的人，可透過祛濕補氣的中藥茶飲輔助調理；也能視情況搭配針灸、艾灸、拔罐、刮痧等療法，幫助放鬆肌肉、促進循環。平時則可按壓足三里、三陰交、合谷等穴位，作為日常保養的一部分。

No.3 水份、電解質補充不足

Freepik

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夏天流汗像開水龍頭，很多人習慣拿手搖飲、冰咖啡當水喝，但這類飲料糖分高，不一定真的解渴，還會加重代謝負擔。水分與電解質是維持身體正常運作的重要基礎，若補充不足，循環、代謝與免疫系統穩定度都可能受到影響。

★ 水喝夠了嗎？

想知道身體有沒有「鬧水荒」，最簡單的方式就是觀察尿液顏色。衛福部提醒，透明或淡黃色多半代表水分充足；明顯黃色可能是太久沒補水或正在流汗；接近烏龍茶色就是缺水警訊，應盡快補水。若已呈濃茶色，可能代表嚴重缺水，建議尋求醫療協助。

No.4 長時間曝曬陽光下

示意圖／Shutterstock

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夏天正是戶外活動最熱鬧的季節，音樂祭、市集、球賽、親子出遊輪番登場，一待就是好幾個小時；很多人等到頭昏、口乾、全身沒力，才發現自己已經曬過頭，防禦屏障也可能因而被破壞。

衛福部國民健康署提醒，長時間在豔陽下活動又大量流汗，若沒有適時補水與休息，就可能造成脫水或熱傷害。想玩得盡興，防曬、透氣衣物、遮陽帽不是配件，而是戶外行程的基本裝備；水也記得要少量多次補充，身體才不會一路乾到拉警報。

★ 曬過頭有哪些警訊？

如果開始覺得頭暈、頭痛、噁心、心跳變快，或皮膚變得乾熱發紅，就別再硬撐「再一下就好」，一個不小心就會熱到暈倒在路邊。先離開太陽、到陰涼處休息，補充水分並幫身體降溫；若出現抽筋、意識不清等狀況，就要盡快就醫。

No.5 頻繁出入冷熱溫差環境

一會兒在35度的街上走到滿身汗，一會兒又躲進超商、捷運或辦公室吹冷氣，夏天最常見的「冰火切換」每天都在上演。剛進室內那一刻確實很舒服，如果再順手來杯冰飲，體內外溫差一下被拉大，身體就得在高溫、冷氣、冰飲之間快速切換，增加血管調節負擔，網友提醒「夏天進出冷氣房也要小心心血管問題」。

★ 進冷氣房前先緩緩

通勤族、外勤族最容易有感，明明只是進出幾趟室內外，卻開始頭痛、鼻塞、肩頸緊繃，甚至覺得特別疲倦。想讓身體少一點負擔，進冷氣房前可以先擦乾汗、喝幾口水，必要時戴口罩保暖口鼻，也要避免冷風直吹頭部或肩頸。別讓冰飲跟冷氣一起上場，把身體變成冷熱夾擊的現場。

No.6 長時間待在冷氣房

示意圖／Shutterstock

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上班族整天待在密閉冷氣房，不僅空氣不流通、病毒傳播機會增加，低溫與乾冷環境也容易刺激呼吸道，讓鼻塞、喉嚨乾癢、咳嗽更有感。

三重風澤中醫診所院長邱鈺棠醫師表示，從中醫角度來看，長時間待在低溫冷氣環境，容易影響陽氣運行；而陽氣就像人體的保暖與防禦系統，若冷氣太強，血管收縮、氣血循環變差，手腳冰冷、關節冷痛、頭痛或肌肉痠痛也可能跟著出現。

★ 冷氣房怎麼待比較舒服？

邱鈺棠醫師建議，冷氣溫度可調整在26度以上，並避免風口直吹身體、頭部或臉部；睡覺開冷氣時，也可蓋薄被子，減少著涼不適。若本身長期待冷氣房、容易怕冷、疲倦或手腳冰冷，也可由專業中醫師評估是否適合三伏貼調理。

邱鈺棠醫師說明，三伏貼是在一年中陽氣較旺盛的時節，透過溫熱性藥材敷貼在特定穴位上，主要作用是散寒與溫陽，幫助改善受寒、陽氣不足造成的循環不佳與精神疲勞。不過，每個人體質不同，仍建議由中醫師評估後再進行。

No.7 睡在悶熱環境中

示意圖／Shutterstock

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夏天電費一飆，很多人晚上睡覺會先忍一下，想著能不開冷氣就不開。但台灣夏天又悶又濕，房間像小型蒸籠，翻來翻去睡不熟，反而影響睡眠品質，網友表示，「被熱醒起床氣會很重」。

睡眠本來就是身體修復的重要時間，若整晚都在悶熱環境中掙扎，身體很難真正休息。長期睡不好，不只影響精神、食慾與專注力，也可能讓免疫系統穩定度跟著下降。

★ 不想整晚開冷氣怎麼辦？

想省電不一定只能硬撐，可以先讓室內通風，搭配電風扇、除濕機降低悶熱感，也可改用涼感床墊、涼被或透氣寢具，減少睡覺時的悶黏感。若真的太熱，也能設定冷氣定時或睡眠模式，不過也有人無奈表示，「現在天氣太熱，定時關閉早上會直接熱醒」。

No.8 流汗後立刻吹冷氣

夏天最舒服的瞬間，莫過於滿身汗走進冷氣房，或運動完直接衝去冷氣口。當下雖然暢快，但代價可能是隔天接踵而來的偏頭痛、肩頸僵硬或喉嚨乾癢。

青埔領航中醫診所院長林俐瑩醫師表示，大量流汗時，人體為了散熱，毛孔會張開、血液循環加快，體表防禦力也會暫時下降。這時若突然進入強冷氣環境，就像原本打開的門窗一下子灌進冷風，容易讓身體受到刺激，進而引發疲倦感或各種不適。

★ 流汗後別急著吹風

林俐瑩醫師提醒，流汗後不是不能吹冷氣，而是要避免「瞬間過冷」。流汗後可先把汗擦乾，讓身體稍微緩和再進冷氣房；也避免冷風直吹後頸、腰腹與關節，運動後不要立刻猛吹冷氣或邊吹冷氣邊大量喝冰飲，才不會讓身體一下子被冷熱拉扯。

No.9 冷氣開太冷

冷氣開太冷，是很多辦公室的夏日日常。有人覺得溫度剛好，有人卻冷到披外套、抱熱茶，有網友表示「公司冷氣常常冷到我穿外套、用暖暖包」。對本來就怕冷、容易鼻過敏，或座位剛好在風口附近的人來說，待久了更容易鼻塞、打噴嚏、肩頸發緊，甚至覺得頭昏疲倦。

★ 冷氣幾度比較剛好？

衛福部建議，室內冷氣可設定在26至27度，避免冷氣開得過低。若是睡覺時開冷氣，台電也提醒，人在睡眠中新陳代謝會下降，加上入夜後環境溫度降低，同樣的冷氣溫度到了半夜可能會覺得更冷。這時可善用冷氣的舒眠或睡眠功能，讓溫度隨時間逐漸調升2至3度，不只比較不容易半夜冷醒，也能兼顧省電。

No.10 食慾差就隨便吃

示意圖／Magnific

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網友常說「天氣太熱真的會沒胃口」、「冬天吃東西很享受，夏天太熱胃口比較差」，這種感覺不少人都懂。氣溫一高，原本期待的午餐也變得可有可無，最後常是一碗豆花，或一杯飲料就打發。

偶爾這樣吃沒問題，但如果長期吃得太單調，蛋白質、蔬菜與熱量都不足，身體就像少了燃料，容易疲倦、精神變差，免疫系統也少了穩定運作的本錢。

★ 太熱沒胃口怎麼辦？

夏天吃不下，不一定要硬逼自己吃大餐，可以先從「讓食物變好入口」開始。烹調時加入檸檬、番茄、鳳梨、醋等酸味食材，或用蔥、薑、蒜、香菜、九層塔等辛香料提味，透過酸香與香氣刺激食慾，讓清爽餐點也更容易吃得下，網友分享「不知為何越南河粉滿對夏天的，天氣熱也不會沒胃口吃」、「先吃顆酸梅刺激食慾」、「泰式酸辣料理讚」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年5月6日至2026年5月5日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

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