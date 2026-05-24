台南防38度 吳德榮：26、27日氣溫達高峰

氣象署今天發布高溫資訊，北北桃等8縣市亮高溫燈號，其中，台南亮紅燈，注意攝氏38度以上。氣象專家吳德榮表示，今天至28日白天炙熱如盛夏，估26日、27日將達氣溫最高峰。

交通部中央氣象署發布高溫資訊，各地天氣高溫炎熱，台東縣有機會發生焚風。今天白天台南市地區為紅色燈號，有機會連續出現38度極端高溫；彰化縣地區、屏東縣地區為橙色燈號，有機會連續出現36度高溫；台北市地區、新北市地區、桃園市地區、高雄市地區、台東縣地區為黃色燈號，注意36度以上高溫。

吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至28日滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定，台灣在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將連日創高溫。

吳德榮指出，今天全台最高氣溫在38度以上，預測26日、27日達最高峰，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有零星短暫降雨，範圍很小。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，29日、30日梅雨季（5、6月）第4波鋒面南下，轉雨降溫；31日至6月2日天氣好轉，恢復晴熱。

吳德榮表示，最新歐洲模式及AI模式31日模擬圖顯示，下週末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，將在台灣東方遠海向東北大迴轉；各國模擬轉向位置雖有差異，但鋒面皆已受到破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。