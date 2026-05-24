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持續熱！8縣市亮紅橙黃燈高溫恐38度、台東易有焚風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
各地高溫炎熱，中央氣象署上午7時30分針對8縣市發布高溫示警紅橙黃燈，高溫恐38度。聯合報系資料照
各地高溫炎熱，中央氣象署上午7時30分針對8縣市發布高溫示警紅橙黃燈，高溫恐38度。聯合報系資料照

中央氣象署上午7時30分針對8縣市發布高溫示警紅橙黃燈。氣象署指出，台東縣有焚風發生的機率，今(24日)白天台南市地區為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。彰化縣地區、屏東縣地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。台北市地區、新北市地區、桃園市地區、高雄市地區、台東縣地區為黃色燈號。

氣象署呼籲民眾，避免戶外活動，若必要外出時請注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。進入室內，採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。關懷並妥善安置老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，遠離高溫環境。地形影響，背風側小區域可能產生焚風或類似焚風的效應，可架設防風設施或噴水、灌水降溫，防範農損。

紅色燈號（連續3日38度以上）：台南市。

橙色燈號（連續3日36度以上：彰化縣、屏東縣。

黃色燈號（36度以上）：台北市、新北市、桃園市、高雄市、台東縣。

高溫 氣象署

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