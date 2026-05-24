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今高溫逾38度 周五鋒面南下轉雨降溫 熱帶擾動預估路徑曝光

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
高溫炎熱的天氣型態持續，今高溫逾38度，需多補充水分並注意防曬。聯合報系資料照
高溫炎熱的天氣型態持續，今高溫逾38度，需多補充水分並注意防曬。聯合報系資料照

天氣熱得像夏天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日至周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫，周二、三達最高峰，應注意防曬、防中暑。山區午後偶有零星短暫降雨的機率，範圍很小、機率也低。

今日全台最高氣溫將達在38以上。今日各地區氣溫如下：北部23至37度、中部23至37度、南部21至38度及東部20至36度

吳德榮指出， 最新模式模擬顯示，周五、六梅雨季(5、6月)第4波鋒面南下，轉雨降溫。下周日至周二(31至2日)鋒面型態破壞，天氣好轉，恢復晴熱。

此外，吳德榮說，最新(23日20時)歐洲(ECMWF)及AI(AIFS)模式31日20時模擬圖顯示，下周末菲律賓東方海面發展的熱帶擾動，在台灣東方遠海、向東北大迴轉，各國模擬轉向位置雖有差異，鋒面型態皆已受到破壞。因已屬末期模擬，各國模式都還會再調整，應持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 鋒面 氣溫

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天氣熱得像夏天。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3858-2026-05-23-20-52-58）指出，今日至周四滯留鋒北退，水氣減少，大氣穩定；因在暖氣團內，白天「炙熱如盛夏」，將連日屢創今年高溫，周二、三達最高峰，應注意防曬、防中暑。山區午後偶有零星短暫降雨的機率，範圍很小、機率也低。

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