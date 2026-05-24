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久咳喉痛病程長 福岡爆神祕感冒
日本福岡近期爆發「謎之感冒」群聚感染，不少民眾出現喉嚨劇痛、久咳、流鼻水等症狀，且病程長，引發當地關注。日本醫界初步懷疑，可能與「人類間質肺炎病毒」（hMPV）有關。對此，疾管署指出，該病毒為常見的呼吸道病毒，將與日方了解相關資訊，初步不會提高對日的旅遊疫情警示。
據日媒報導，今年四月底至五月初的黃金周假期結束後，福岡多間耳鼻喉科與內科診所求診人數暴增，較往年同期增加兩至三成，年齡集中在廿歲到五十歲間。患者多出現喉嚨痛、咳嗽帶痰、流鼻水與聲音沙啞等症狀，但與流感不同的是，多數人未發燒，且快篩新冠後呈陰性，因此，此波疫情被當地民眾稱為「謎之感冒」。
疾管署發言人曾淑慧說，日本官方雖未正式說明，但日本醫界推測可能是常見的呼吸道病毒「hMPV」。
據疾管署監測，目前國內呼吸道疫情呈下降趨勢，近四周社區檢出病毒，以副流感病毒為主，其次為流感與腺病毒，hMPV檢出情形與去年相近。
另，剛果民主共和國爆發伊波拉疫情，世界衛生組織（ＷＨＯ）將此列為「國際關注公共衛生緊急事件」（ＰＨＥＩＣ），並將風險等級升至最高級別；疾管署指出，因全球風險仍低，國內也無疑似病例，旅遊維持第二級警示。
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