生到3胎免利息？ 醫：催生關鍵在房貸

「催生有感的政策，還是在於房貸」台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，近年政府不斷端出改善少子化的政策，不是提高育兒津貼，就是撒幣，他強調，僅給微薄的金額，對育兒這件事來說，根本毫無吸引力，對年輕人真正有感的，應效法國外推出「生子減免房貸」政策，一定能大幅提升生育意願。

黃建霈表示，從國外的經驗來看，撒幣政策幾乎沒辦法撼動年輕人育兒的意願，但「房貸減免」絕對可以；南韓的房地產企業鼓勵員工生育，只要生一胎就借出一億韓元（約新台幣二二一萬元）解決青年貸款，且三年內免利息，若生兩胎可減三成的貸款、利息減半，如果生到三胎，一億韓元的款項甚至能不用還，明顯提升員工生育意願。

黃建霈說，台灣年輕人目前最大的壓力是低薪、工時長，想要組織家庭，都渴望能有一間房，以台灣目前房貸利率約百分之二點二計算，若生一胎能減免百分之一的利率，降至百分之一點二，以貸款兩千萬計算，等於年補助四十多萬給新手爸媽，若生三胎房貸利息全免，他相信，年輕人會大幅提升生子意願。

黃建霈強調，扭轉少子化千萬不能只靠政府，南韓在祭出少子化政策時，不只是政府投入資源，企業也紛紛跟進，因此台灣的企業，甚至是全民都要有「扭轉少子化」的意識，才有辦法提升台灣的生育率。

例如，女性因擔心生育導致職場晉升受阻、學業中斷而對婚姻卻步，政府一定要將生過小孩的孕產婦，視為對國家有功的重大貢獻者，應比照「軍人退伍加分」或「僑生加分」機制，給予生過小孩的女性在重返校園或進修時享有加分優待，又或是全額補助學費。

黃建霈說，如果體制能夠完善，他相信未來年輕人會將人生程序「倒過來」，趁年輕、身體健康時，先育兒生子，之後再念書、衝刺事業。