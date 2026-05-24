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台灣早產兒增 推高育兒成本

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導

台灣去年總生育率從前年的○點八八五人跌至○點六九五人，創下史上跌幅最快的一年。賴政府於五二○宣布推出○到十八歲每人每月五千元的成長基金，盼扭轉少子化危機。不過，專家直言，在晚婚、晚育已成常態下，要逆轉目前生育率「幾乎不太可能」，隨著高齡產婦增加，近年早產兒比率也持續攀升，皆加重育兒家庭的負擔。

「今年對新生兒人數的期待，僅落在九點五萬餘人」馬偕兒童醫院副院長黃閔照說，近年台灣生育率幾乎呈「斷崖式」下降，今年一到四月新生兒數，分別為八七二三人、六五二三人、八七九八人、八一四四人，若以平均每月八千人估算今年總新生兒人數，約將落在九萬五千多人，應會跌破十萬大關。

黃閔照說，過去少子化辦公室喊出出生率要回到「人口替代水準」的二點一，但從現況來看「根本不可能」，政府應先以出生率回到一為目標。至於能否靠成長基金挽回生育率，他認為，對育兒家庭而言，誘因恐怕依舊不足。

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈說，台灣少子化危機的背後，還有「早產」風險，現代職場競爭、工時拉長，等到女性準備好生育，常已過卅五歲，晚婚、晚育的現況下，早產兒率若與十年前相比，從百分之九增至百分之十一，而育有早產兒家庭的財務及時間負擔，是遠高於一般家庭。

產下僅一千五百克及一千二百克龍鳳胎的呂小姐說，孩子出生初期得在加護病房，每月平均支出至少三萬元，由於兒子屬於極低體重的寶寶，現在雖然已經一歲，但未來仍需定期追蹤，得時常往返醫院，無論是時間或是經濟壓力，對他們而言都是一筆龐大的負擔。

北榮兒童醫學部暨新生兒醫療中心主任鄭玫枝說，國健署或部分地方政府雖對早產兒家庭有相對應的補助，但仍不足以支應所需；雖然現在平均生育年齡約卅四歲，若育齡女性已準備好當媽媽，做好產前檢查以及平時避免勞累、壓力等，同樣可以產出健康寶寶。

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