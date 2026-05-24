學者：積極管理監視器 降低民眾疑慮

陽明山擎天崗「野戰」直播風波，引發公共場域監視器是否侵犯隱私的討論，學者認為，景區的監視器多為便民所設，方便民眾在出發前掌握景區狀況，台灣相關管理單位若能更積極管理，民眾對監視器的疑慮或許也會降低。

擎天岡事件意外讓「鏡頭君」暴紅，但國內知名的「鏡頭君」並非只有設置在擎天岡大草原這一支，過去像合歡山武嶺亭監視器，被遊客稱為「武嶺鏡頭君」，每逢寒流來襲，總有民眾透過直播查看雪況，許多遊客、登山客也會特地與鏡頭合照、揮手，成為另類觀光特色。

實踐大學觀光學系教授高洺塗認為，政府當初於公共場域或景區設置監視器的初衷，絕對不是要拍攝民眾隱私，而是為提供當地氣象、交通等便民資訊及服務，不過，這次事件意外讓「鏡頭君」暴紅，若相關單位若積極並妥善經營景區的即時影像，還可以藉此行銷台灣各地的美以及國旅。

高餐觀光研究所教授劉喜臨也指出，「鏡頭君」本質上屬友善服務設施，方便民眾在出發前掌握景區狀況。

劉喜臨說，國外許多觀光地區也常透過即時影像進行行銷，台灣相關管理單位若能更積極推廣，民眾對監視器的疑慮或許也會降低。

劉喜臨強調，只要符合相關規範，公共場域監視器並不涉及隱私或個資問題。