擎天崗野戰風波 40支公共監視器遭疑侵犯隱私

陽明山擎天崗「野戰」直播風波，引發社會熱議，行政院前政務委員張景森批評，於國家公園設高畫質的即時影像，根本是「政府帶頭偷窺」，他初步盤點四十三支公部門景區即時影像，有四十支具侵犯隱私風險，其中高達廿一支具「高侵犯風險」，呼籲政府應盤點各機關設置的「鏡頭君」，逐支檢查風險，拒絕政府帶頭偷窺。

本月十四日內政部陽明山國家公園管理處掌管的「擎天崗草原」即時影像，意外於深夜直播情侶於草原桌椅旁擦槍走火，網友將其側錄後於網路流傳，情侶因此被依妨害風化罪嫌函送士林地檢署偵辦，引發社會討論。

張景森說，政府在國家公園架設高畫質即時影像，並將情侶私密活動赤裸裸直播給全世界看的行為，本質上根本是「政府帶頭偷窺」。公部門於風景區設置即時影像，即使是公共場域，仍有侵犯民眾隱私的疑慮。

他盤點四十三支公部門景區即時影像，約四十支具侵犯隱私或個資風險，這其中有廿一支呈高風險，而有十三支就設置在國家風景區。具「高風險」的拍攝點位，多涉及停車場、候車亭、草原、涼亭等處，或採用二七○度、三六○度旋轉鏡頭。

張景森呼籲行政院，應立即通令內政部、交通部、農業部及各地方政府，清查公部門即時影像與直播系統。對此，行政官員表示，所有國家風景區設置的監視器畫面均會依設置規定及目的，並於兼顧隱私權保護而使用。

律師周伯諺表示，擎天崗屬開放式公共場所，當事人雖主觀有隱私期待，但客觀上較難成立完整隱私權；不過依大法官釋字第六八九號，民眾在公共場所仍享有免於遭國家科技持續監控的權利。

周伯諺表示，政府設置監視器相較Google街景會主動模糊人臉，部分即時影像具４Ｋ畫質與夜視功能，且全天候公開直播，是否逾越必要性、違反比例原則，值得討論，主管機關可透過去識別化或調整鏡頭角度，在公共利益與隱私間取得平衡。

律師包盛顥表示，擎天崗即時影像拍攝範圍並非針對個人隱私，對隱私權侵害有限，且政府在公共場所設監視設備並無違法，但拍攝範圍、解析度與資料使用方式，須兼顧隱私權與比例原則；若全面禁止公共場所即時直播設備，也可能影響公共利益。

觀光署回應，國家風景區設置監視器，主要基於場域安全、交通與人流管理，以及觀光服務等需求，目前設有六十八支，提供即時路況或供查詢天氣與人潮等資訊，且經初步檢視相關監視器，無侵害隱私疑慮。