倫敦全本音樂劇「史瑞克」 11月首度登台

榮獲東尼獎與倫敦奧立佛獎多項提名的倫敦全本音樂劇「史瑞克」，在電影史瑞克一上映廿五周年之際，再度展開全球巡演，終於敲定十一月廿日首度在台北演出十三場，將帶給所有大小朋友一場笑聲不斷、毫無冷場的冒險旅程。

「史瑞克」音樂劇改編自夢工廠風靡全球的動畫電影史瑞克一，自二○○八年首次登上百老匯舞台以來，憑藉鮮明的角色、歡樂洗腦的歌曲及無厘頭的劇情，征服全球無數觀眾，本次首度來台演出更是倫敦全本製作，由英國頂尖製作團隊重磅打造，精準的燈光設計及3D投影和舞台布景完美融合，從浩瀚星空到瞬息萬變的天際線，完美呈現童話故事裡的繽紛與奇幻。

製作人表示，非常高興能將這個深受大家喜愛的「史瑞克」音樂劇重新製作、帶給台灣觀眾，這是一場適合所有年齡層、充滿喜悅與正能量的劇場體驗。

倫敦全本音樂劇「史瑞克」將於五月廿七日中午十二時於udn售票網搶先開賣，早鳥最低八八折，邀請大家一起走進劇院，跟著史瑞克展開一場歡樂的奇幻旅程。